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搭AI熱跨界半導體 陸皮革廠興業科技擬購磷化銦業務

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
AI催動磷化銦需求強勁，陸企尋求跨界踏入半導體領域。（路透）
AI催動磷化銦需求強勁，陸企尋求跨界踏入半導體領域。（路透）

全球傳產業跨界半導體尋求增長曲線，繼日本馬桶品牌TOTO跨足半導體成AI隱形冠軍後，大陸汽車皮革廠興業科技發布公告稱與青島立昂等各方共同簽署《關於收購磷化銦業務之框架協議》，由此跨界切入化合物半導體新材料賽道。業內認為，此次跨界收購，核心邏輯在於依託磷化銦襯底的高景氣度，開闢全新業務發展方向。也突顯光通訊賽道參與者將越來越多。

磷化銦襯底是光通信、算力光通訊組建的核心材料。公告顯示，本次交易為興業科技對青島立昂目前經營的全部磷化銦（InP）襯底及半導體電子材料的研發、製造與銷售業務的收購，交易為現金收購，交易總價為人民幣5,500萬元。

青島立昂成立於2021年，註冊資本人民幣225萬元，專注於電子專用材料的製造與研發、相關技術的推廣應用。從專利信息看，青島立昂在晶片檢測、磷化銦晶體加工和半導體材料生產領域具備技術積累，主要涉及晶片檢測設備、晶體固定組件、清洗輸送裝置等產品的研發，業務聚焦半導體材料製造環節的技術創新與工藝優化。

興業科技的主營業務為天然牛皮革的研發、生產與銷售，產品涵蓋鞋包帶用皮革、汽車內飾用皮革、傢具用皮革及特殊功能性皮革等，下游客戶包括愛迪達、PUMA、ZARA、理想汽車、蔚來汽車等國內外知名企業。

興業科技表示，若後續交易順利完成，公司業務結構將進一步優化，有望培育公司全新的業績增長曲線，助力公司實現產業轉型升級。事實上，從財報數據來看，興業科技確實有較強轉型訴求。2025年公司淨利潤為人民幣1.01億元，較上年同期下降28.41%。

面對跨界轉型，興業科技公告中坦言有風險，其自身沒有半導體新材料領域的技術研發、生產運營及市場拓展相關管理經驗，跨界整合存在一定挑戰。在行業與技術風險方面，磷化銦襯底屬於高技術壁壘的化合物半導體核心材料，項目可能存在研發投入高、技術突破不及預期、產品良率與性能無法達到市場標準的風險；此外，新項目產品落地後，可能面臨市場開拓緩慢、客戶認證延遲、市場競爭加劇等情況，存在產能釋放不及預期或經濟效益無法達標的風險。

半導體 日本 品牌

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