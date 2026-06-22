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大陸1-5月實際利用外資年減8.6% 力求穩固

中央社／ 北京22日電

中國今年1至5月實際利用外資年減8.6%，商務部副部長凌激表示，製造業的外商投資准入已經沒有限制，但准入後還要能「准營」，將破除隱性壁壘；另外，服務業開放將是擴大外商投資的主攻方向。

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激今天在國務院新聞辦公室舉辦的記者會上，說明有關利用外資的政策和現況。

他表示，由於全球經濟增長乏力，地緣政治衝突，全球的跨境直接投資下行，這些外部不利因素對中國吸引外資的確造成了一定影響，但主要反映在新增的「增量」外資上，對既有的「存量」外資影響並不是很大。

在外資存量方面，凌激說，截至2025年底，其規模接近4兆美元，過去5年年均增加3.6%。2021年到2025年的「十四五」時期，外資每年貢獻稅收約人民幣2.5兆元，占全國稅收約1/7；年均吸納就業超過3000萬人。

他說，今年1至5月，中國實際利用外資年減8.6%，但是減幅比去年同期縮小了4.6個百分點，而且引資的結構在進一步優化。近3年實際利用外資有下行的趨勢，但是外資的增量總體都保持在1000億美元以上。

至於要如何對外資「穩存量、擴增量、提質量」，凌激表示，製造業領域，外商投資准入負面清單限制措施已全面「清零」，下一步重心轉向解決「准入後准營」難題，重點破除「大門開、小門不開」的隱性壁壘。

他說，在服務業領域，全國版和自貿試驗區版負面清單分別為29條和27條，按照「十五五」（2026到2030年）規劃部署，將在統籌發展和安全的前提下，重點推動服務業市場准入擴大，這也是最新發布「利用外資固穩促優行動方案」的核心著力方向。

國務院

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