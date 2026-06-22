大陸5月青年失業率跌至15.6% 創11個月新低

大陸國家統計局22日公布的數據顯示，5月全國城鎮不包括在校生的16至24歲勞動力失業率15.6%，創去年6月以來最低水平，為近11個月低位，較4月回落0.7個百分點。

據澎湃新聞，5月，25至29歲勞動力失業率同樣回落至7.2%，回落0.2個百分點，是三個月以來最低。30至59歲勞動力失業率回落0.1個百分點至4.1%，創四個月最低。

有研究機構早前發布報告稱，大陸靈活就業人數今年預計將達到3.2億人，成為就業市場的重要支柱。以今年底全國總就業人數7.25億人計算，這意味著超過44%處於靈活就業狀態。

若追溯至2025年下半年及2026年初，青年失業率曾在較高位運作（如2024年底曾達16.1%左右的高點）。 15.6%的水平相較於近期高點有所回落，但是否精確為「11個月新低」需對比2025年7月至2026年4月的具體月度數據。目前大陸公開報導多強調其「連續下降」或「低位回落」的趨勢 。

需要注意的是，自2024年起，大陸國家統計局對青年失業率統計方法進行了「優化」，主要發布‌不包含在校生‌的16-24歲勞動力失業率，以更準確反映已畢業群體的就業狀況 。 ‌‌ ‌‌