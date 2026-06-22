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大陸推15項措施吸外資 支持重點外企在境內上市融資

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸推15項措施吸外資，支持重點外企在境內上市融資。（路透資料照）
大陸推15項措施吸外資，支持重點外企在境內上市融資。（路透資料照）

大陸商務部等三部門22日發布「利用外資固穩促優行動方案，提出將優化交易所上市申報前預溝通服務，支持符合條件的重點外資企業在境內上市融資。

據人民網，方案圍繞擴大市場准入、提升外商投資便利度、提高投資促進水準、健全外商投資服務保障體系、優化外資管理五方面提出15項措施。

方案提出穩步擴大服務業對外開放，包括推動職業技能培訓、高水平理工農醫類大學開放試點，並支持北京提升國家服務業綜合示範區建設水平，在數位經濟、醫藥健康等現代服務業領域率先試行開放措施。方案提出推動全面升級大陸與香港、澳門關於建立更緊密經貿關係的安排，在服務業領域加大對港澳投資者率先開放力度。

金融業開放方面，方案支持更多外資機構使用包括國債期貨在內的風險管理工具，並支持外資機構依法開展基金投資顧問業務。當局亦將優化交易所上市申報前的預溝通機制，支持符合條件的重點外資企業在境內上市融資。

方案提出，完善外資併購管理制度。加速修訂推出關於外國投資者併購境內企業的規定，優化併購管理流程和對價支付要求，強化部門監管協同。允許符合資格的外資股權投資機構以策略性投資者身分參與非相關產業上市公司證券發行，以更好地發揮策略性投資效能。

在醫藥產業方面，方案提出研究出台藥品分段生產實施細則，便利境外藥品上市許可持有人進行生物製品、化學藥品跨境分段生產，並研究進一步擴大生物技術、外商獨資醫院的開放試點範圍。當局亦鼓勵保險公司將更多創新藥械納入商業保險範疇，支持優質創新藥械進入中國市場。

方案強調全面落實外資企業國民待遇。加大保障外資企業國民待遇工作力道。除法律法規有明確規定或涉及國家安全領域外，各領域制定的涉企支持政策對外資企業一視同仁、平等適用。

大陸 大陸商務部 北京

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