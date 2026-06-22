滴露廣告物化女性惹爭議 母公司致歉承認審核失職

大陸消毒護理品牌滴露（Dettol）母公司利潔時中國（投資）有限公司，22日就旗下衣物消毒液廣告引發的性別爭議正式致歉，稱相關廣告影片「存在內容表達缺陷與審核失職」，原影片已下架處理。

據界面新聞報導，利潔時中國（投資）有限公司透過滴露品牌官微發布聲明稱，近期網路上出現多支滴露影片片段，引發大陸網友熱議。經調查，該影片由第三方達人為滴露品牌創作，透過劇情反轉的敘事方式，講述人們應當打破不平等的兩性觀，提倡健康自信的戀愛觀與生活方式，該影片於5月24日首次發布。

聲明又指出，網路上在影片發布後陸續出現多支影片片段，拼接截取了原始影片的部分內容，曲解原始影片表達本意，引發爭議，公司在第一時間責令下架了該影片。

據悉，在廣告短片中，男主角在得知伴侶有同居史後選擇分手，並說出「還好我遇見現在這個她，乾乾淨淨沒被別的男人汙染」、「真是不自愛，跟別人同居那麼久」等台詞，被大批網友們批評將女性情感經歷形容為「被汙染」，嚴重物化女性。

話題「滴露廣告物化女性」昨日登上微博熱搜，引發大陸輿論輿論譴責，部分消費者更發起退貨抵制行動。