丁薛祥：中國不刻意追求順差 增加進口障礙不在自身

中美貿易戰尚未平息，中歐貿易戰將要興起之際，中國國務院副總理丁薛祥今天說，中國不刻意追求順差，而增加進口的最大障礙也不在於中國自身，是在於一些濫用出口管制的國家。

第4屆中國國際工業鏈促進博覽會今天在北京開幕，丁薛祥在開幕式中致詞，表示中國作為負責任大國，以實際行動堅決穩定全球產業鏈、供應鏈。

鏈博會誕生於世界主要國家對中國產能過剩及中國製產品疑慮加大、國際供應鏈轉變之際。但是美國對中國產品增加關稅後，中國出口依然強勁，2025年順差首次突破兆元美元，達到1.18兆美元，更加引發許多國家的戒心，擔心本土的製造業更受威脅。

丁薛祥在開幕致詞中聲稱，中國的產業競爭力「從來不是因為保護企業」，而是由改革開放所推行完整的產業體系、超大規模市場、海量人才持續創新等因素共同作用的結果。

他說，中國是全球第2大消費市場和進口市場，也是160多個國家和地區的主要貿易夥伴。現在一年進口超過人民幣20兆元，「中國從不刻意追求貿易順差，而是主動擴大進口，促進貿易平穩發展，願意為世界各國提供更多的機遇，同各方共享中國市場」。

他還表示，中國增加進口的最大障礙不在於中國自身，而是在於一些「泛化安全概念，濫用出口管制的國家」。

談到應對衝擊，丁薛祥說，在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運受阻之際，世界因油氣、化肥等問題而擔憂供應鏈斷裂，中國積極維護國際能源市場，「中國製造在關鍵時刻不出亂子、不掉鍊子，努力成為全球經濟穩定自由的動力資源」。

丁薛祥最後就維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通提出4點建議，分別是：加強相互信任、加強貿易暢通、加強融合發展、加強資源共享。他在致詞中表示，打貿易戰、關稅戰，只會讓世界陷入更多的紛爭。