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鏈博會北京開幕 陸副總理丁薛祥：全球供應鏈碎片化風險增加

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）22日上午在北京開幕，大陸國務院副總理丁薛祥出席致詞表示，當前單邊主義、保護主義上升，產業鏈供應鏈碎片化風險增加，他呼籲全球應加強貿易暢通、資源共享，並表示要推動實現關鍵礦產可持續供應。（讀者提供）
第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）22日上午在北京開幕，大陸國務院副總理丁薛祥出席致詞表示，當前單邊主義、保護主義上升，產業鏈供應鏈碎片化風險增加，他呼籲全球應加強貿易暢通、資源共享，並表示要推動實現關鍵礦產可持續供應。（讀者提供）

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）22日上午在北京登場，大陸國務院副總理丁薛祥出席開幕式致詞表示，當前單邊主義、保護主義上升，產業鏈供應鏈碎片化風險增加，維護國際產業鏈供應鏈穩定暢通，已成為世界各國的共同課題。他呼籲全球應加強貿易暢通、資源共享，並表示要推動優化各環節利益分配，實現關鍵礦產可持續供應。

丁薛祥致詞時首先談及大陸在全球產供應鏈中的角色，似乎在回應近期各方的質疑。他表示，「大陸的產業競爭力從來不是因為保護企業」，而是由改革開放所催生，是完整的產業體系、超大規模市場、海量人才持續創新等因素，共同作用的結果。他又指稱，大陸「從不刻意追求貿易順差」，而是主動擴大進口，促進貿易平衡發展。「大陸增加進口的最大障礙不在於自身，而是在於一些泛化安全概念，濫用出口管制」。

丁薛祥說，無論國際形勢如何變化，大陸始終堅持「聯通而非脫鉤，強鏈而非斷鏈」，荷莫茲海峽航運受阻之際，世界因油氣、化肥等問題而擔憂供應鏈斷裂，大陸積極維護國際能源市場網絡，確保「中國製造」在關鍵時刻「不出亂子、不掉鏈子」。他並反駁所謂「中國衝擊」，指大陸導致全球失衡、大陸擠壓發展中國家的工業化空間等論調不符合國際分工原理、不符合客觀實際。

丁薛祥表示，全球供應鏈、產業鏈、價值鏈緊密聯繫，每個國家都是合作鏈條中的一環，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，需要各方共同努力。他就此提出4點「加強」建議，包括加強相互信任、加強貿易暢通、加強融合發展，以及加強資源共享。

他指出，過去幾年，一些國家過分強調「去風險」「降依賴」，甚至把國際分工視為不安全，背後的重要原因是信任赤字。我們要對話溝通，增進互信，減少相互猜疑，防止將經貿問題政治化、武器化、泛安全化，著力消除非經濟因素干擾，共同維護產業鏈供應鏈的全球公共產品屬性。

他續指，大陸提倡產業提質升級，但反對以「產能過剩」為藉口，築牆設壘；提倡產業綠色轉型，但反對綠色低碳為名，行保護主義之實。打貿易戰、關稅戰只會讓世界陷入更多的紛爭，令各方利益受損。

他並指，全球產業鏈供應鏈風險增加不少，是人為因素造成，「特別是排他性的小圈子，嚴重影響了能源資源的安全」。要持續深化全球能源治理合作，積極推進維護全球能源市場開放、聯通和平穩運行，促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用。推動優化各環節利益分配，實現關鍵礦產可持續供應。

丁薛祥最後表示，今年是大陸「十五五」開局之年，大陸制定實施「十五五」規劃，既為自身發展規劃了新藍圖，也為世界發展創造了新機遇。歡迎全球相關產業鏈以及上下游企業到大陸投資興業。

今年鏈博會22日至26日在北京舉行，共設置數智科技鏈、先進製造鏈、綠色農業鏈、健康生活鏈、智能汽車鏈、清潔能源鏈等6大鏈條和1個供應鏈服務展區，並首設人工智慧展區，顯示著重前沿領域。外資參展商比例達36.5%，包括美國晶片巨頭輝達（Nvidia）連續第二年參展。

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