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中國出口洪流 考驗歐洲與北京打貿易戰的決心

中央社／ 台北22日電

歐洲領導人正尋求獲得新權力，以回擊重創歐洲工業的中國出口洪流。華爾接日報指出，歐洲國家正在權衡是否已準備好與中國政府打一場貿易戰。

報導指出，越來越多的歐洲領導人表示，獲得補貼的中國產品和被低估的人民幣，正將歐盟經濟置於風險之中。在美國總統川普（Donald Trump）去年擴大美國關稅之後，歐洲市場對中國變得愈發重要，而歐洲也因此更感受到來自中國出口的壓力。

2025年，歐盟對中貿易逆差飆升至創紀錄的3600億歐元（約合13兆台幣），今年有望達到約4000億歐元。此外，歐洲也對中國政府支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭愈發警惕。

知情人士稱，為了應對中國，歐盟委員會正尋求獲得更多權力，以針對整個工業領域採取貿易措施。該委員會還在敦促歐盟各國領導人使用歐盟現有的貿易防禦工具。

官員們正在考慮賦予新的法定權力，如果某個經濟部門突然充斥著廉價進口商品，這些權力將允許對中國進行堅決抵制。此外，任何新工具都需要易於觸發，以避免過去那種阻礙歐洲採取行動的各國政府間的漫長爭論。

盧森堡總理佛利登（Luc Frieden）上週四在一次歐盟峰會上表示，中國對「我們的工業構成了生存威脅」。甚至連經濟長期依賴對中出口的德國也感到警惕。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，中國政府將其貨幣估值壓低了高達30%，並稱這給歐洲造成了「巨大的競爭劣勢」。

多年來，歐盟一直敦促中國改變其出口導向型增長模式，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）提出了一項戰略，旨在通過推動供應鏈和出口市場多元化來降低經濟聯繫的風險。但歐盟對中貿易逆差正在飆升，並且在包括關鍵原材料在內的產品上依然嚴重依賴中國。

范德賴恩上週五表示，歐盟委員會「將致力於開發新工具，例如多元化工具」，以幫助企業遏制貿易風險。她還說，歐盟也應更主動地使用現有的貿易權力。

然而，預計各方在採取行動的力度和速度上會出現分歧。過去遏制經濟風險的努力曾遭遇挫折，因為包括德國和西班牙在內的一些國家，近年依然從與中國政府的貿易和投資聯繫中獲益。

此前，歐盟已試圖對中國進行抵制，包括對中國製造的電動汽車徵收關稅。但歐盟花了一年時間才完成反補貼調查並落實關稅。

歐洲國家議論中的對中貿易政策，中國也有所警惕，中國官方廣播機構營運的一個社群媒體帳號上個月表示，如果歐盟推出新的貿易防禦工具，中國可能會啟動反歧視和供應鏈安全調查。

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