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兩岸中小企業發展大會泉州登場 推動高端裝備製造業產教融合

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
海峽論壇系列活動之一「2026年兩岸中小企業發展大會」日前在泉州舉辦，會上正式啟動海峽兩岸（福建）高端裝備製造行業產教融合共同體。（取自東南網）
海峽論壇系列活動之一「2026年兩岸中小企業發展大會」日前在泉州舉辦，會上正式啟動海峽兩岸（福建）高端裝備製造行業產教融合共同體。（取自東南網）

海峽論壇系列活動之一「2026年兩岸中小企業發展大會」日前在泉州舉辦，近200名兩岸中小企業代表參與，會上正式啟動海峽兩岸（福建）高端裝備製造行業產教融合共同體，搭建兩岸產學研協同發展平台，此外還在活動期間簽約了泉州涉台商事糾紛解決協同機制與一批意向台資項目。

據新華社報導，2026年兩岸中小企業發展大會6月15日至17日在泉州台商投資區舉辦，本次大會以「心繫兩岸 融鏈泉台」為主題，共商兩岸產業融合與中小企業協同發展新路徑。

報導指，產教協同賦能產業升級，是本次大會一大亮點。會上，海峽兩岸（福建）高端裝備製造行業產教融合共同體正式啟動，共同體整合兩岸產教資源，聚焦人才共育、技術攻關、青年交流、產業賦能四大方向，搭建兩岸產學研協同發展平台，助力區域高端裝備製造產業升級。

活動期間，簽約了泉州涉台商事糾紛解決協同機制，還集中簽約了一批意向台資項目，涵蓋電子信息、生物醫藥、健康食品、商貿服務、新文旅等多個領域。大會並發布10個台灣中小企業赴投資區投資興業應用場景及台灣青年赴區就業機會清單，為台企落地佈局、台青赴泉就業創業提供實操指引。

報導表示，大會圍繞生物醫藥、機械裝備、新材料、跨境電商四大主題，配套舉辦四場產業對接會。活動採用「行業專家政策解讀+企業面對面洽談+供需精準對接」模式，破除兩岸中小企業資源壁壘，推動兩岸同業企業抱團協作、資源互通、互利共贏。

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