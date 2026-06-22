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陸財政部公告 禁止政府採購雷神等46家美企產品
中國大陸財政部22日發布通知，列明將禁止政府採購46家美國企業的產品，其中包括洛克希德.馬丁、雷神等美國軍企。這些企業大多是美國軍工企業、航天航太企業以及無人機公司。
大陸財政部22日在官網向中央預算單位，省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳（局），新疆生產建設兵團財政局發布通知，即日起，根據有關法律法規，經批准，現決定採購人在政府採購活動中，不得採購46家美國企業（不包括在華美資企業）生產的產品。
其中包括洛克西德.馬丁、雷神導彈、通用原子航空系、通用動力陸地系統、波音防務等大型軍工企業。這些企業與美國對台軍售有密切關係。
在中美元首高峰會後，美國宣布暫停對台灣140億美元軍售。
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