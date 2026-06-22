大陸商務部：將10家美國實體列入出口管制管控名單

大陸官方星期一（6月22日）發布公告稱，將10家美國實體列入出口管制管控名單，並禁止出口經營者對這10家實體出口兩用物項。其中，包括多家無人機和機器人公司。

這10家美國實體分別是艾維奧克斯公司、紅貓控股公司、蒂爾無人機公司、美國IMSAR公司、傑亞機器人公司、鮑爾航空航天技術公司、奧什科什防務公司、 L3哈里斯海事服務公司、芒廷帕斯材料公司，以及美國稀土公司。

據中國商務部官網消息，根據《出口管制法》和《兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將艾維奧克斯公司等10家美國實體列入出口管制管控名單。

公告稱，將採取兩項措施：首先、禁止出口經營者對上述10家實體出口兩用物項，禁止任何國家和地區的組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述實體；正在開展的相關出口活動應當立即停止；其次、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

大陸商務部也提到，公告自公布之日起正式實施。

美國國防部6月8日公布了最新版本的「中國軍事企業」清單，擴大至188家企業。除原有的企業外，新增了多間指標性的大型龍頭企業，包含：科技與人工智慧：阿里巴巴、百度。先進製造與電動車：比亞迪。其他領域：京東方、藥明康德等大型企業皆名列其中。大陸外交部立刻宣稱，將予以反制。