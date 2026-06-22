陸商務部公告 將10家美國實體列入出口管制管控名單

美國國防部6月8日將多家中國企業列入「中國軍事企業清單」後，大陸商務部即揚言將「堅決有利反制」。端午節三天連假剛結束，大陸商務部22日一早即公告，將10家美國實體列入出口管制管控名單，禁止中國出口經營者對這10家實體出口兩用物項，禁止任何國家和地區的組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述實體；正在開展的相關出口活動應當立即停止。

美國國防部6月8日更新「中國軍事企業清單」（亦稱1260H清單），包括：阿里巴巴、比亞迪、百度、藥明康德、京東方等多家中國知名企業均在列，共計188家，涵蓋電子、航太、無人機、汽車製造、生技醫療等。該清單無立即制裁效果，但美國國防部不得與名單上企業進行往來或商業合作。

對此，大陸商務部於本月13日發布新聞稿表達強烈不滿、堅決反對。新聞稿稱，美方罔顧中美兩國元首北京會晤共識，無視中美經貿關係大局，不斷泛化國家安全概念，濫用國家力量，對中國企業進行無理打壓，美方做法嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重危害全球產供鏈穩定，嚴重損害中國企業正當合法權益。

大陸商務部敦促美方立即停止錯誤做法，立即撤銷有關措施，回到構建「中美建設性戰略穩定關係」的正確軌道上來，為中國企業提供公平、公正、非歧視待遇。否則，中方必將堅決有力反制，由此產生的後果和責任完全由美方承擔。

22日9時，大陸商務部公告將10家美國實體列入出口管制管控名單定，並稱此舉是為維護中國國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，該公告自公布之日起正式實施。

這十家遭大陸出口管制管控的美國企業為：艾維奧克斯公司（Aveox, Inc.）、紅貓控股公司（Red Cat Holdings, Inc.）、蒂爾無人機公司（Teal Drones, Inc.）、美國IMSAR公司（IMSAR, LLC）、杰亞機器人公司（Jaia Robotics, Inc.）、鮑爾航空航天技術公司（Ball Aerospace & Technologies Corp.）、奧什科什防務公司（Oshkosh Defense, LLC）、L3哈里斯海事服務公司（L3Harris Maritime Services, Inc.）、芒廷帕斯材料公司（MP Materials Corp.）、美國稀土公司（USA Rare Earth, Inc.）。