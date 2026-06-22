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德總理指人民幣低估30% 環時：世界不需要新廣場協議

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
德國總理梅爾茨指出，人民幣匯率被低估約30%，遠高於IMF估計的約16%。（路透）
德國總理梅爾茨指出，人民幣匯率被低估約30%，遠高於IMF估計的約16%。（路透）

德國總理梅爾茨近日指出，人民幣匯率被低估約30%，呼籲歐盟效仿1985年美國為解決貿易逆差施壓日本簽下的「廣場協議」，以處理歐盟對中國的貿易逆差問題。對此，環球時報發表社評強調，世界不需要新的「廣場協議」。中國不會接受以匯率之名行打壓之實，也絕不會回到強權協調少數國家命運的舊時代。

歐盟領導人18日至19日在比利時布魯塞爾舉行峰會後，梅爾茨提出上述呼籲。梅爾茨稱，中國正通過高額補貼向市場傾銷產品。他並指，補貼過剩產能以及使用不能自由兌換的貨幣是不可接受的。法廣稱，梅爾茨這些評論是他自去年擔任總理以來對北京發表的最有力的言論之一。

根據大陸海關總署公布的數據，2025年，歐洲對中國的貿易逆差高達2,917.8億美元。今年前五個月，歐盟對中國的貿易逆差累計已達1,437.8億美元。

德國之聲中文網報導，近年來，中國低成本製造、政府補貼及出口限制措施，引發歐盟對雙方貿易失衡不斷擴大的擔憂。

針對梅爾茨關於人民幣匯率的發言，環球時報稱，一些歐洲政客試圖把中歐經貿關係包裝成所謂「系統性威脅」。這一動向不是孤立的，反映了歐洲製造業的焦慮、保護主義衝動和自我臆想的「戰略自主困境」。

環球時報這篇社評指出，中國企業競爭力提升，來自完整產業體系、持續技術投入、超大規模市場和充分市場競爭，並不是靠所謂匯率「人為製造」出來的。給人民幣貼標籤，解決不了德國製造業的出路問題，更補不上歐洲創新鏈條上的那些短板。

文章表示，所謂重演「廣場協議」，本質上不是經濟處方，而是政治施壓。1985年美國與主要貿易夥伴達成「廣場協議」後，日元大幅升值，經濟陷入長期低迷，美元大幅貶值，卻並未就此扭轉美國貿易失衡問題。

環球時報強調，「中國不會接受以匯率之名行打壓之實，也絕不會回到強權協調少數國家命運的舊時代。今天的中國不是當年的日本，中國經濟體量、市場縱深、產業完整性和政策自主性均不可同日而語」。

文章呼籲歐盟，與其要求中國放慢腳步，不如加快自身改革；與其把市場競爭解釋成「威脅」，不如通過開放合作提升韌性。

廣場協議 人民幣匯率 歐盟

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