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台青珠海取經 感受AI新商機

聯合報／ 樊嘉琳／珠海報導
40名台灣青年透過專題分享會，了解大灣區電商與AI產業趨勢。圖／聯合影音號
40名台灣青年透過專題分享會，了解大灣區電商與AI產業趨勢。圖／聯合影音號

六月十六日「台青在灣區」跨境電商與短影音創作工作坊在珠海圓滿落幕，活動最後舉辦專題分享會，邀請在大灣區發展的台灣企業家、廣東品牌負責人圍繞「跨境電商」、「ＡＩ賦能」與「創業實務」等議題展開交流，讓四十名台灣青年進一步了解大灣區產業知識、解讀行業發展趨勢。

本次分享會，邀請到在大灣區深耕電商產業的台灣企業家陳威榕進行專題分享，作為東莞跨境電商基地負責人與華青媒Lab.電商主委，其運營的基地二○二五年營收達一千五百萬元，業務版圖涵蓋大陸、台灣以及東南亞等市場。他直言，「二○二六年，電商仍是最具發展潛力的行業。」

他提到，大灣區之所以能成為跨境電商發展的沃土，得益於完善的產業鍊與高效的物流體系。「物流效率越高，現貨周轉率就越高，企業不用囤積大量貨品；周轉率提升，不僅能增加收益，還能降低經營風險。」完善的產業配套，也大幅減低試錯成本。

此外，ＡＩ技術的普及與落地，是本次分享會的核心議題。陳威榕以Olaliza珠寶首飾品牌的ＡＩ電商圖為例，他表示，過去繁瑣的商品圖文製作、店鋪上架等工作，如今透過ＡＩ就能快速完成，團隊單日可上架數百至數千條商品鏈接，產品測款效率大幅提升。他認為做電商的門檻已經大幅降低，上手難度變得十分親民。

另一位分享嘉賓，來自廣東的品牌負責人陳奕龍，結合自身十年影視與品牌策畫從業經歷，分享ＡＩ在內容創作領域的實際運用。他表示，ＡＩ早已不只是單純的工具，依託智能技術，圖文、影片、虛擬人物等各類內容都能快速生成，許多過去高成本、難落地的創意得以實現，深刻推動影視與直播行業轉型升級。

現場參與活動的台青結合自身體驗，暢談參訪收穫。陳定延表示，大灣區豐富的發展機會、珠海舒緩的生活節奏都讓他印象深刻，他也樂於向親友分享見聞，透過這次的分享會也讓他感受到，「藉助ＡＩ，一個人就可以獨自完成以往多人協作的工作。」

本次參訪與分享活動，讓與會的台灣團員直觀了解大灣區跨境電商、文創、影視產業的發展現況，同時真切感受ＡＩ技術為各行各業帶來的全新變革與發展機遇。

廣東 跨境電商 電商

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