微信緊追支付寶 布局AI助手

代理式ＡＩ（Agentic AI）快速發展，大陸網路巨頭加速搶占市場布局。騰訊旗下微信原生人工智慧助手「小微」近日啟動小範圍內測，除可透過語音或文字操作微信功能、呼叫小程式完成生活服務外，還具備生成圖片、建立筆記，甚至「一句話生成小程式」等能力。

科創板日報指出，部分微信用戶廿日起發現主介面左上角多了一個綠色眼睛的機器人圖標，點擊進入後出現名為「小微」的ＡＩ助手，頂部標註「測試版」字樣。

據騰訊客服，微信「小微」是微信團隊正在小範圍內測的原生ＡＩ助手，支援透過文字或語音對話操作微信原生功能。目前正處於小範圍內測階段，具體正式上線時間尚未確定。

騰訊客服透露，「小微」目前使用多個ＡＩ模型，包括騰訊自研及開源優質模型。而從「小微」的自我介紹來看，其主模型是微信團隊自研的中文大語言模型「WeLM」，部分回答則調用DeepSeek回答。

在具體能力上，「小微」已覆蓋多個日常使用場景。用戶可透過語音或文字指令直接調整微信設定、發送訊息、撥打電話；還能夠識別意圖並調起小程式，完成掛號、購買咖啡等生活服務；同時支援搜尋相關影片或文章，還具備生成圖片、建立筆記等功能。

同時，報導進一步提到，其具備「一句話生成小程式」能力，用戶可透過自然語言生成簡易小程式雛形，並進行多輪調整，儘管目前僅限個人使用，但已為微信生態ＵＧＣ（用戶原創內容）帶來新可能。

事實上，微信早已同步鋪陳ＡＩ生態。微信八日針對開發者發布「關於開發者接入微信ＡＩ生態的指引」，開發者可透過「自動模式」或「開發模式」將小程式接入微信ＡＩ生態。據悉，美團、京東、攜程、得物等主要平台已宣布接入；十七日微信支付亦推出ＡＩ專屬卡，完善支付場景。

公開資料顯示，截至二○二六年第一季，微信及WeChat合併月活用戶達十四點三二億，小程式數百萬個，使其ＡＩ入口想像空間進一步放大。

支付寶此前在十六日已正式開啟了ＡＩ代理「阿寶」的內測，同樣處於邀請測試階段，兩大超級Ａｐｐ幾乎同步布局ＡＩ入口競爭。