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聚焦光儲 東方自控搶綠能商機

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第十九屆國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會日前舉行，圖為東方自控展區人氣旺盛。 本報德陽傳真
第十九屆國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會日前舉行，圖為東方自控展區人氣旺盛。 本報德陽傳真

第十九屆（二○二六）國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會日前落幕。本次展會集中展示了光伏（太陽能）、儲能、智慧能源領域的前沿技術與創新成果。值得關注的是，東方電氣自動控制工程有限公司（簡稱東方自控）攜多款明星產品亮相，廣受業內關注。

這場全球行業盛會以「聚合生態．能鏈未來」為主題，彙聚三千餘家海內外領軍企業。東方自控緊扣產業趨勢，集中展出儲能、光伏兩大系列主力產品，覆蓋大型電站、工商業、電網調峰、戶用光伏等多元應用場景，六點二五兆瓦時相變直冷直流艙、六／十／三十五千伏高壓直掛儲能系統、五千千瓦儲能變流器（ＰＣＳ）等多款明星產品亮點十足。

依託產品技術優勢，東方自控先後與楚能新能源、九川數字能源、智信儲能、西安月之恒等企業達成戰略合作，內容涵蓋產品供貨、專案共建、市場管道拓展等多個領域。同時，東方自控還吸引了科華數能、良信電器、寧德時代等大陸龍頭企業及法國光伏研究所等海外科研機構到訪。各方圍繞光儲技術反覆運算、行業發展趨勢、重點專案落地等內容深入交流，為後續常態化合作夯實基礎。

作為來自四川德陽的綠色能源裝備龍頭企業，東方自控此次充分展現了自身的研發製造實力。下一步，企業將持續加大科研投入、攻堅關鍵核心技術，以高品質「德陽造」光儲裝備助力全球能源綠色低碳轉型。

太陽能 綠能 生態

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