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儲能熱潮 成本飆升 陸電池材料喊漲

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

磷酸鐵與磷酸鐵鋰作為新能源與儲能電池關鍵材料，今年以來價格一路走高，市場熱度居高不下。央視財經指，相關產品價格一年內翻倍上漲，下游客戶集中催單，交付周期明顯縮短，市場供需持續緊繃。業內分析，在新能源車與儲能出口需求回升帶動下，加上上游硫磺等原材料成本飆升推動，產業鏈正進入量價齊升的景氣修復階段。

央視財經報導，磷酸鐵鋰是製作新能源車電池的重要材料，一包約四百公斤的磷酸鐵鋰，現在的價格超過人民幣二點五萬元（單位下同，約台幣十一點七萬元），此一價格較一年前約一萬元的水準翻了一倍多。

儘管價格大幅上行，但需求依然強勁，部分企業倉儲持續滿載並出現催單。在四川馬邊彝族自治縣一家磷酸鐵鋰生產工廠的成品倉庫內，貨物堆滿倉庫，堆高機進進出出忙碌不停，產品交付周期已從十天縮到了七天。

有企業端負責人表示，相關廠商訂單量年增超過百分之卅，並逐月上升。其中五月單月產量約四千三百噸左右，六月目前已交付二千七百多噸，預計可達四千五百噸左右。該企業當前生產的磷酸鐵鋰超九成供應龍頭新能源車企，同時儲能需求亦同步增長，新能源汽車與儲能產品出口旺盛，是推動訂單增長的重要因素。

價格上漲除需求拉動外，上游成本上升亦為關鍵原因。其中磷酸鐵鋰主要由磷酸鐵、碳酸鋰、葡萄糖混合生產而成，磷酸鐵成本占原料總成本的三成。今年以來磷酸鐵價格上漲超過百分之五十，由年初約每噸一萬元升至目前約每噸一點五萬元。

今年以來，受中東地緣局勢擾動影響，國際硫磺供給收緊、價格大幅飆升，直接推高濕法磷酸的生產成本，並造成下游產品價格同步走高。國金證券分析，硫磺價格從二月二十四日的每噸三七八三元，上漲至六月十二日每噸一萬一百一十四元左右，漲幅達百分之一六七。

在成本上行壓力下，部分企業轉向熱法製程路線，帶動黃磷需求增加。數據顯示，黃磷開工率由約百分之四十七提升至約百分之六十九，周度產量由一點四萬噸增至二點二萬噸，市場供需改善。黃磷價格亦由年初約每噸二點三萬元上漲至三萬元以上，行業盈利空間有所修復。

央視 能源

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