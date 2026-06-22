快訊

財務黑洞…農保向勞保周轉度日 去年借67.4億元比收的保費還多

世足賽／比利時狂攻未果吞紅牌 伊朗頑抗守成零比零言和

聽新聞
0:00 / 0:00

陸消費弱、出口強 內外失衡浮上檯面

經濟日報／ 記者陳湘瑾／專題報導

大陸今年第1季GDP增長5%，達到官方設定的全年增長目標區間高位。然而，若進一步檢視拉動經濟的「三駕馬車（消費、投資、出口）」，在消費復甦不如預期、投資動能持續放緩之際，出口維持強勁成長，成為支撐經濟重要力量，也使大陸經濟長期存在內外需失衡問題再度浮上檯面。

大陸經濟呈現「出口強、內需弱」格局。今年1-5月，以人民幣計價，出口增長11.8％；消費復甦力道則明顯不足，社會消費品零售總額增速僅1.4％；投資方面則面臨更大挑戰，固定資產投資增速甚至轉為-4.1％。

從最新統計數據來看，稀土、積體電路、汽車及高新技術產品等出口增速持續提升，顯示大陸出口結構正朝高附加價值產品轉型。

國防安全研究院副研究員林雅鈴點出，近幾個月大陸出口表現強勁，部分原因可能與伊朗戰事有關，海外廠商擔憂未來原物料成本上漲，因此提前備貨、囤積零組件所致。這波出口增長能否持續，仍有待進一步觀察。

也要注意到，隨中國大陸產品出口全世界，與各國的貿易摩擦也有升高趨勢。中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳指出，據中國貿易救濟資訊網統計，2025年各國涉及對中國的反傾銷、反補貼等案件已達100多件，高於往年，且不僅來自歐美等先進國家，印度等新興市場也是主要發起國。

針對消費動能持續疲弱，林雅鈴認為，核心問題在於民眾信心問題，房地產占中國大陸民眾資產很大比重，房市低迷不僅拖累經濟成長，也讓民眾對未來經濟景氣、就業及收入前景轉趨悲觀，並且更傾向儲蓄而非消費。

大陸投資出現下降，官方說明，扣除房地產開發投資後的項目投資保持增長。其中，算力網、新一代通訊網建設加速，資訊傳輸、航空運輸、飛機製造、積體電路、資訊服務及鋰電池等相關產業投資均保持較快增長。

對此，吳佳勳分析，中國大陸政府近年力推以新興產業取代房地產，成為新的經濟成長動能，但恐怕短期內難以達成。製造業投資從投入到產生效益往往需要數年時間，而房地產下滑對投資、消費與就業的影響卻是立即發生，加上高科技產業吸納就業的能力有限，難以填補房地產留下的缺口。

她提到，官方近年雖強調供需平衡，但實際政策仍以製造業和供給端為重心，改善需求面的力道相對不足。尤其政策大量補貼先進製造、半導體及AI等領域，使新興產業與傳統產業的發展差距進一步擴大。

吳佳勳還提到「十五五」規劃出現一項值得關注的轉變，即強調「投資於人」而非僅是投資於產業，研判會有更多資源投向醫療、教育和養老等公共服務領域，這類政策若能落實，將比單純的消費補貼更有助於解決內需疲弱的問題。

中國大陸 大陸

延伸閱讀

中國5月商品消費負成長 黨刊坦言居民就業收入承壓

台韓股市 下半年還有戲

特斯拉與AI儲能需求推動 韓媒：LG新能源南京廠滿載運轉

基金特蒐／陸內需商品 搭多頭快車

相關新聞

聚焦光儲 東方自控搶綠能商機

第十九屆（二○二六）國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會日前落幕。本次展會集中展示了光伏（太陽能）、儲能、智慧能源領域的前沿技術與創新成果。值得關注的是，東方電氣自動控制工程有限公司（簡稱東方自控）攜多款明星產品亮相，廣受業內關注。

儲能熱潮 成本飆升 陸電池材料喊漲

磷酸鐵與磷酸鐵鋰作為新能源與儲能電池關鍵材料，今年以來價格一路走高，市場熱度居高不下。央視財經指，相關產品價格一年內翻倍上漲，下游客戶集中催單，交付周期明顯縮短，市場供需持續緊繃。業內分析，在新能源車與儲能出口需求回升帶動下，加上上游硫磺等原材料成本飆升推動，產業鏈正進入量價齊升的景氣修復階段。

台青珠海取經 感受AI新商機

六月十六日「台青在灣區」跨境電商與短影音創作工作坊在珠海圓滿落幕，活動最後舉辦專題分享會，邀請在大灣區發展的台灣企業家、廣東品牌負責人圍繞「跨境電商」、「ＡＩ賦能」與「創業實務」等議題展開交流，讓四十名台灣青年進一步了解大灣區產業知識、解讀行業發展趨勢。

微信緊追支付寶 布局AI助手

代理式ＡＩ（Agentic AI）快速發展，大陸網路巨頭加速搶占市場布局。騰訊旗下微信原生人工智慧助手「小微」近日啟動小範圍內測，除可透過語音或文字操作微信功能、呼叫小程式完成生活服務外，還具備生成圖片、建立筆記，甚至「一句話生成小程式」等能力。

陸鵝肝產量將超法 瞄準新興市場

市場預計，大陸鵝肝年產量最快今年或明年將超越法國，成為全球最大的鵝肝生產國。這項過去被視為法國頂級奢華美食的產業，正隨著大陸低成本量產、國內消費普及與出口交易湧現，出現劇烈轉變。不過，鵝肝生產涉及對鴨鵝強制餵食，也引發動物福利人士關切。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。