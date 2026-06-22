陸消費弱、出口強 內外失衡浮上檯面

大陸今年第1季GDP增長5%，達到官方設定的全年增長目標區間高位。然而，若進一步檢視拉動經濟的「三駕馬車（消費、投資、出口）」，在消費復甦不如預期、投資動能持續放緩之際，出口維持強勁成長，成為支撐經濟重要力量，也使大陸經濟長期存在內外需失衡問題再度浮上檯面。

大陸經濟呈現「出口強、內需弱」格局。今年1-5月，以人民幣計價，出口增長11.8％；消費復甦力道則明顯不足，社會消費品零售總額增速僅1.4％；投資方面則面臨更大挑戰，固定資產投資增速甚至轉為-4.1％。

從最新統計數據來看，稀土、積體電路、汽車及高新技術產品等出口增速持續提升，顯示大陸出口結構正朝高附加價值產品轉型。

國防安全研究院副研究員林雅鈴點出，近幾個月大陸出口表現強勁，部分原因可能與伊朗戰事有關，海外廠商擔憂未來原物料成本上漲，因此提前備貨、囤積零組件所致。這波出口增長能否持續，仍有待進一步觀察。

也要注意到，隨中國大陸產品出口全世界，與各國的貿易摩擦也有升高趨勢。中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳指出，據中國貿易救濟資訊網統計，2025年各國涉及對中國的反傾銷、反補貼等案件已達100多件，高於往年，且不僅來自歐美等先進國家，印度等新興市場也是主要發起國。

針對消費動能持續疲弱，林雅鈴認為，核心問題在於民眾信心問題，房地產占中國大陸民眾資產很大比重，房市低迷不僅拖累經濟成長，也讓民眾對未來經濟景氣、就業及收入前景轉趨悲觀，並且更傾向儲蓄而非消費。

大陸投資出現下降，官方說明，扣除房地產開發投資後的項目投資保持增長。其中，算力網、新一代通訊網建設加速，資訊傳輸、航空運輸、飛機製造、積體電路、資訊服務及鋰電池等相關產業投資均保持較快增長。

對此，吳佳勳分析，中國大陸政府近年力推以新興產業取代房地產，成為新的經濟成長動能，但恐怕短期內難以達成。製造業投資從投入到產生效益往往需要數年時間，而房地產下滑對投資、消費與就業的影響卻是立即發生，加上高科技產業吸納就業的能力有限，難以填補房地產留下的缺口。

她提到，官方近年雖強調供需平衡，但實際政策仍以製造業和供給端為重心，改善需求面的力道相對不足。尤其政策大量補貼先進製造、半導體及AI等領域，使新興產業與傳統產業的發展差距進一步擴大。

吳佳勳還提到「十五五」規劃出現一項值得關注的轉變，即強調「投資於人」而非僅是投資於產業，研判會有更多資源投向醫療、教育和養老等公共服務領域，這類政策若能落實，將比單純的消費補貼更有助於解決內需疲弱的問題。