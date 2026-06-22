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大陸 AI 業扮新支柱有隱憂 需求若接不住供給擴張 恐難逃泡沫化

經濟日報／ 記者謝守真／專題報導
大陸國務院2025年8月發布「人工智慧+」行動，在‌智慧製造、智慧醫療等重點行業深化落地，工信部預計，到2030年大陸AI相關市場規模將達1.4兆美元（約台幣44兆元），成為十五五時期（2026-2030年）推動大陸經濟最重要引擎。聯合報系資料照
大陸國務院2025年8月發布「人工智慧+」行動，在‌智慧製造、智慧醫療等重點行業深化落地，工信部預計，到2030年大陸AI相關市場規模將達1.4兆美元（約台幣44兆元），成為十五五時期（2026-2030年）推動大陸經濟最重要引擎。聯合報系資料照

大陸國務院2025年8月發布「人工智慧+」行動，在‌智慧製造、智慧醫療等重點行業深化落地，工信部預計，到2030年大陸AI相關市場規模將達1.4兆美元（約台幣44兆元），成為十五五時期（2026-2030年）推動大陸經濟最重要引擎。

‌然而，專家示警，當前部分AI產業已出現供給端擴張快於需求端現象，若商業化落地、內需市場及應用場景未跟進，部分被快速推升的產業恐遭遇嚴峻挑戰，包含資本空轉與泡沫化風險。

當前，大陸AI產業明顯分化，上游硬體與核心技術層增速顯著高於應用端。AI晶片與伺服器成為主要拉動力量。

中商產業研究院預測，大陸整體AI晶片2026年市場規模預計達人民幣3,813億元，若以IDC發布大陸國產AI晶片在市場占比約41%計算，2026年大陸國產AI晶片規模約人民幣1,564億元。

大陸國產AI晶片至2030年市場規模尚無統一口徑，主流機構以國產率目標76%至86%估算，市場規模約在510億至575億美元，折合約人民幣3,700億至4,100億元。‌‌

至於AI伺服器，中商產業研究院資料顯示，‌2025年‌大陸AI伺服器市場規模約‌人民幣2,031億元‌，‌2026年‌預測人民幣‌2,859至3,500億元。若按‌35%年均複合增長率‌，2030年約人民幣1.2至1.5兆元‌。

另外，2026年大陸AI大模型使用者已突破6億，市場規模預計為人民幣680億元‌，2030年可望達人民幣3,250億元；包含機器人、自駕車等的具身智能則被視為商業化起點，IDC預估2026年大陸相關使用者支出（市場規模）將突破110億美元（約人民幣742億元），多家機構預測2030年市場規模達到‌人民幣4,000億元。

在這些數字光環背後，中華經濟研究院第一所所長劉孟俊認為，大陸AI產業最大問題在於政策與資本投入過快，與實際需求出現落差。部分被快速推升的「風口」，技術尚未成熟卻已被政策推向市場，形成無效供給。他強調，科技產業仍須回到應用與市場需求，並依賴內需支撐產業鏈，大陸長期偏重供給端政策，透過補貼、園區建設與引導基金堆疊產業規模，相對需求端刺激不足，使高科技產能缺乏買單者，在消費動能偏弱下尤為明顯。

粵開證券首席經濟學家羅志恒也向第一財經指出，大陸經濟正處於新舊動能轉換階段。AI帶動的新產業屬高度資本與技術密集型，對就業吸納有限，使勞動力難以有效轉入新興產業。他並指，居民收入與消費增速放緩，使AI效率提升未能轉化為消費擴張，進一步影響內需循環，讓AI產業空有產值，卻無法轉化為經濟循環的良性動力。

大陸算力基礎建設亦存在類似問題。一名半導體學者向本報表示，大陸各地智算中心快速擴張，但部分地區透過設備串聯與系統堆疊提升帳面算力，在能耗效率與維運成本上壓力大，且目前AI應用仍處早期階段，商業化尚未完全展開，算力投資回報仍須時間的驗證。

大陸投注大量資金和資源，全力發展AI產業，也是未來五年重中之重。這波AI「風口」，究竟是新一輪成長曲線，還是被政策與資本提前推高的產業幻象，最終仍取決於需求端能否真正接住供給擴張。否則看似輝煌的「風口」，恐怕難逃泡沫化的處境。

國務院 晶片 大陸

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