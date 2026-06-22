陸鵝肝產量將超法 瞄準新興市場

市場預計，大陸鵝肝年產量最快今年或明年將超越法國，成為全球最大的鵝肝生產國。這項過去被視為法國頂級奢華美食的產業，正隨著大陸低成本量產、國內消費普及與出口交易湧現，出現劇烈轉變。不過，鵝肝生產涉及對鴨鵝強制餵食，也引發動物福利人士關切。

德國之聲中文網報導，根據五名行業分析師先前未公開估算，大陸二○二五年鵝肝產量可能達一點四萬噸，較二○二四年大增約三成，十年前估算僅約二千噸。而身為全球頭號鵝肝生產國的法國，二○二五年產量下滑百分之三，降至約一點五萬噸。

法國鵝鴨肝跨業委員會主席席瓦利表示，中方發展得如此之快，令人擔憂。據報導，法國和中國大陸鵝肝產量合計占全球百分之八十以上。

報導指，大陸鵝肝近年已從高端美味變成較普及的平價產品，鵝肝炒飯、生鵝肝片涮火鍋等吃法在大陸餐飲市場流行，一片鵝肝售價約卅至七十元人民幣，低於法國餐廳常見價格。大陸鵝肝業者也開始試探海外市場，安徽一家中型業者去年向杜拜出口六千罐鵝肝；吉林正方農牧公司準備今年向東南亞和歐洲出口，山東春冠食品公司也稱已簽署向韓國出口合約，並與日本、俄羅斯及東南亞企業洽談供貨。

北京東方艾格農業諮詢公司禽類分析師周夢菡表示，中國大陸必將成為法國在部分海外市場的強勁競爭對手，尤其是在東南亞與中東等新興鵝肝市場。不過，大陸海關規定要求業者證明禽類接種疫苗後不含約三百種化學物質，出口門檻仍高。報導稱，大陸去年鵝肝產量中，不到百分之五用於出口。

大陸鵝肝產量快速增加，部分來自政府補貼與高強度養殖模式。報導提到，有業者稱補貼涵蓋逾半的基礎設施與疫苗成本；在鵝隻生命最後約十天，員工幾乎日夜工作，為每隻鵝一天強制餵食六餐，以製造肥大肝臟。動物福利人士反對在籠中對鴨鵝強制餵食，認為這對動物造成痛苦。部分業者則主張，鴨鵝沒有嘔吐反射，插入餵食管不像人類般產生壓力。