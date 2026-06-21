「非洲手機之王」再闖港股 傳音控股擬投入AI終端研發

去年底曾向港交所遞表的「非洲手機之王」傳音控股日前向港交所主板遞交H股上市申請，本次H股募資淨額將主要投入AI與終端技術研發、全球品牌及渠道拓展、移動互聯網與物聯網生態建設。本次為第二次遞交港股申請，形成「A+H」融資平台。分析認為傳音控股尋求上市是利用資本平台說手機產品以外的新故事。

傳音控股是一家智慧終端產品和移動互聯網服務提供商，主要從事以手機為核心的智能終端產品的設計、研發、生產、銷售和品牌運營。公司深耕以非洲為代表的新興市場，在手機行業有「非洲之王」之稱。該公司已於2019年9月在上交所科創板掛牌上市，在2025年12月2日，該公司便曾向港交所遞交上市申請。如今半年窗口期結束、招股書自動失效後，其選擇再度向港股資本市場發起衝刺。

傳音招股書顯示，傳音已布局智慧手錶、TWS耳機等消費電子產品，以及儲能系統、輕型電動出行設備等新興業務。同時傳音OS系統2025年平均月活躍用戶突破2.9億。移動互聯網服務雖僅貢獻1.4%的收入，但毛利率高達80%，被視為傳音正在尋求的第二增長曲線。

記憶體零件價格等成本上升深刻影響到傳音主業務營收與利潤：2023年至2025年各期期末，傳音控股分別實現營收人民幣622.95億元、687.15億元、655.91億元。該公司收入在2023年、2024年連續增長後，2025年出現4.5%的年增下滑，終結連續增長。

在利潤方面，2023年至2025年各期期末，傳音控股年內淨利潤分別為55.87億元、55.97億元、26.05億元。其中，2025年，該公司淨利潤年增下滑53.5%。同期，其毛利率分別為23.2%、20.9%、18.7%，呈現持續下滑態勢。代表傳音每賣出100元產品，最終落入口袋的利潤已從9元縮水至4元。

傳音控股在招股書也提及，記憶體片價格近年來有所波動，公司無法保證原材料價格今後不會大幅上漲。

在業務結構上，手機業務長期貢獻公司近九成營收；在海外市場方面，該公司2024年在非洲市場銷量市佔達61.5%，全球新興市場手機銷量市佔24.1%位居第一。2025年，其在非洲智慧機市場佔有率約40%，排名第一；在巴基斯坦智慧機市場佔有率超過40%，排名第一；在孟加拉國智慧機市場佔有率為35%，排名第一。