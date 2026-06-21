需求強勁疊加成本上行 陸磷酸鐵鋰價格翻漲逾1倍

磷酸鐵與磷酸鐵鋰作為新能源與儲能電池關鍵材料，今年以來價格一路走高，市場熱度居高不下。央視財經指，相關產品價格一年內翻倍上漲，下游客戶集中催單，交付周期明顯縮短，市場供需持續緊繃。業內分析認為，在新能源車與儲能出口需求回升帶動下，加上上游硫磺等原材料成本飆升推動，產業鏈正進入量價齊升的景氣修復階段。

據央視財經報導，磷酸鐵鋰是製作新能源車電池的重要材料，一包約400公斤的磷酸鐵鋰，現在的價格超過人民幣2.5萬元（單位下同，約新台幣11.7萬元），此一價格較一年前約1萬元的水準翻了一倍多。

儘管價格大幅上行，但需求依然強勁，部分企業倉儲持續滿載並出現催單。在四川馬邊彝族自治縣一家磷酸鐵鋰生產工廠的成品倉庫內，貨物堆滿倉庫，堆高機進進出出忙碌不停，產品交付周期已從10天縮短到了7天。

有企業端負責人表示，相關廠商訂單量年增超過30%，並逐月上升。其中5月單月產量約4,300噸左右，6月目前已交付2,700多噸，預計可達4,500噸左右。該企業當前生產的磷酸鐵鋰超九成供應頭部新能源車企，同時儲能需求亦同步增長，新能源汽車與儲能產品出口旺盛，是推動訂單增長的重要因素。

價格上漲除需求拉動外，上游成本上升亦為關鍵原因。其中磷酸鐵鋰主要由磷酸鐵、碳酸鋰、葡萄糖混合生產而成，磷酸鐵成本占原料總成本的三成。今年以來磷酸鐵價格上漲超過50%，由年初約1萬元/噸升至目前約1.5萬元/噸。

今年以來，受中東地緣局勢擾動影響，國際硫磺供給收緊、價格大幅飆升，直接推高濕法磷酸的生產成本，並造成下游產品價格同步走高。國金證券分析稱，硫磺價格從2月24日的每噸3,783元，上漲至6月12日每噸1萬114元左右，漲幅達167%。

在成本上行壓力下，部分企業轉向熱法製程路線，帶動黃磷需求增加。數據顯示，黃磷開工率由約47%提升至約69%，周度產量由1.4萬噸增至2.2萬噸，市場供需改善。黃磷價格亦由年初約2.3萬元/噸上漲至3萬元以上，行業盈利空間有所修復。

福華通達化學股份公司副總經理許俊峰指出，黃磷銷售價格年初約2.3萬元/噸，目前升至3萬多元/噸，生產成本約增加10%，但銷售價格同步上漲，整體仍具盈利空間。