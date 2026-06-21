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上交所擬推期權組合單邊平倉機制 目前仍在準備階段

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
上交所近日發布消息指，擬在現行股票期權組合策略基礎上引入單邊平倉機制。不過，陸媒指出，目前仍處技術開發與準備階段，暫未正式實施。圖為上交所。（圖／取自上交所網站）
上交所近日發布消息指，擬在現行股票期權組合策略基礎上引入單邊平倉機制。不過，陸媒指出，目前仍處技術開發與準備階段，暫未正式實施。圖為上交所。（圖／取自上交所網站）

為進一步提升選擇權投資人資金使用效率、降低交易成本、促進選擇權市場健康發展，上交所近日發布股票選擇權組合策略單邊平倉業務方案，擬在現有組合策略業務基礎上推出單邊平倉功能。不過，證券時報引述最新消息指出，目前該功能仍處於技術開發及準備階段，暫未正式實施。

證券時報指出，近日有消息稱，上交所擬完善股票期權組合策略業務，推出單邊平倉功能。對此，2019年上交所和深交所同步推出股票期權組合策略業務，並在通知中明確單邊平倉功能暫不實施。目前，上交所正在進行該功能的技術開發工作，發布了技術介面供市場進行技術開發使用，業務上該功能仍暫不實施。

此前，中國證券報提到，為進一步提升期權投資者資金使用效率、降低交易成本並促進市場健康發展，上交所已發布股票期權組合策略單邊平倉業務方案，擬在現有組合策略框架基礎上引入單邊平倉機制，優化交易流程並提升操作效率。

事實上，上交所自2019年推出組合策略業務來，主要用於降低保證金佔用並支援多種期權策略運用。本次方案提出的單邊平倉功能，允許投資者對組合策略中的義務倉進行拆分處理，即先解除組合，再對單腿合約進行分別平倉。

據方案，單邊平倉適用於六類組合策略，包括認購牛市價差、認購熊市價差、認沽牛市價差、認沽熊市價差、跨式空頭及寬跨式空頭策略。其中，四類價差策略可對成分合約義務倉進行單邊平倉，另兩類策略則僅允許對單一成分合約進行處理。

在操作流程方面，投資者需提交限價或市價單邊買入平倉指令，並附帶組合流水號、合約編碼及數量等資訊。上交所將進行保證金及應付權利金校驗，通過後鎖定組合策略並進入撮合交易流程。至於成交後，系統將調整持倉結構，減少原組合策略數量並增加非組合持倉，同時依規則調整保證金水準，不同策略對應處理方式有所差異。

業內人士認為，單邊平倉機制若正式推出，將進一步細化組合策略交易功能，有助簡化操作流程、提升資金使用效率並降低交易成本，同時也將優化期權市場制度設計，提升市場在策略運用空間與市場運行穩定性。

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