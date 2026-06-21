特斯拉與AI儲能需求推動 韓媒：LG新能源南京廠滿載運轉

韓聯社報導，南韓電池製造商LG新能源位於南京的圓柱電池工廠近期恢復滿負荷運轉。業界分析指，在美國電動車大廠特斯拉電動車銷售回暖、儲能需求成長，以及大陸市場需求復甦等多重因素帶動下，相關供應鏈開工率同步回升，產業動能出現改善訊號。

綜合韓聯社、亞洲日報報導，業界消息指出，LG新能源位於南京的圓柱電池工廠自去（2025）年年底起持續提高開工率，近期實際上已處於滿負荷運轉狀態。業內正關注連續兩年負增長的特斯拉全球電動車銷量能否在今年重回增長軌道。儘管美國電動車補貼縮減帶來一定壓力，但歐洲、大陸等主要市場銷售回暖，以及自動駕駛技術預期升溫，正為需求提供支撐。

分析指出，南京工廠開工率提升主要得益於特斯拉圓柱電池需求增加。業界認為，特斯拉全球電動車銷量今年有望止跌回升，同時其電池儲能系統（BESS）銷量亦預計成長約18%，儲能業務正成為新增長動力。

另外，隨著大陸政府將於今年底結束電池產品增值稅出口退稅政策，整車企業提前出貨節奏加快，也帶動電池訂單增加。業界認為，南京工廠恢復滿負荷運轉，不僅反映需求回暖，也顯示市場對電池產業景氣回升的預期正在升溫。

近期，高盛集團將特斯拉今年第二季全球汽車交付量預期由40.5萬輛上調至42萬輛。南韓綜合金融證券公司「尤金投資證券」則預計，在2024年和2025年銷量分別下降1%和9%後，特斯拉今年全球電動車銷量有望增長8%。

尤金投資證券研究員韓秉和（音譯）表示，「包括正極材料、電解液、添加劑和電池銅箔在內，對特斯拉的供貨量將明顯增加。電動車銷量回暖和儲能業務擴張，已開始對南韓電池產業產生積極影響。」

此外，人工智慧（AI）資料中心建設及電力基礎設施擴張帶動儲能系統（ESS）電池需求持續增長，也進一步增強市場對電池行業成長前景的信心。

根據韓聯社旗下金融信息子公司聯合Infomax統計的近一個月券商預測數據，LG能源解決方案今年營業利潤市場一致預期約為1.1506兆韓元，預料將連續第二年維持在1兆韓元以上水準。韓秉和還表示，「從當前主要下游產業景氣度來看，K-電池相關企業今年已進入反轉階段，並有望從明年開始重新進入實質性盈利增長周期。」

不過，快科技提到，從市場結構來看，外資電池廠在大陸市場的市占近年呈下降趨勢。相關統計顯示，LG新能源市占率已由2020年的約6.5%，下降至2026年預估約2.2%，今年第二季進一步降至約0.6%，市場競爭壓力明顯加劇。