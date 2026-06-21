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中國5月商品消費負成長 黨刊坦言居民就業收入承壓

中央社／ 北京21日電

中國5月社會消費品零售總額罕見出現負成長。中共黨刊「求是」網站日前刊文，坦言部分居民在就業和收入方面承壓明顯，加上高水準的社會保障相對不足，消費意願受到抑制。

中國官方16日公布5月份經濟數據顯示，社會消費品零售總額年減0.6%，是2022年12月以來首度下降，1至5月份的累計增速下滑至1.4%，引發各界關注。

求是網18日刊發評論員文章表示，今年以來中國商品零售增速減緩，主要原因是耐用品消費承壓明顯。在去年同期基數較高的情況下，今年1至5月份，汽車類零售額年減11.8%，家用電器和音像器材類零售額年減6.9%，反映出前期促消費政策效應集中釋放後，市場需求下降。

文章也指出居民消費的深層次問題和挑戰，表示最近一段時期，部分居民在就業和收入方面承壓明顯，特別是在經濟轉型升級和人工智慧等新技術加速迭代的背景下，一些勞動者對未來的就業和收入預期偏弱。加上高水準的社會保障和公共服務供給相對不足，預防性儲蓄動機增強，消費意願受到抑制。

此外，文章說，近年來房地產市場深度調整，不少居民感嘆「家底變薄了」，財富效應減弱，使居民消費開支趨於謹慎。從供需適配看，部分領域的商品和服務難以充分滿足居民日趨個性化、多元化的消費需求。

4月28日召開的中共中央政治局會議強調要深入挖掘內需潛力，推動消費升級。

文章表示，當前和今後一個時期，要以更大力度提振消費；要夯實居民消費基礎，加快制定並實施城鄉居民增收計劃，強化就業政策、分配制度和社會保障體系；要著力穩定房地產市場，增強廣大城鄉居民的消費預期；清理消費領域不合理限制性措施等。

文章也說，前述統計只有反應商品消費規模，沒有計入服務消費。根據中國國家統計局近日首次發布的「社會消費商品和服務零售總額」，今年1至5月份年增率為2.8%。

中共 中國 消費

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