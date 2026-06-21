陸出口管制效應延續 對日稀土磁體出口創一年低點

中日關係持續惡化，大陸5月對日本出口的部分關鍵礦產仍處於低位，延續數月來的下滑趨勢。日媒引述大陸海關總署最新貿易數據指，5月大陸對日出口稀土磁體降至去（2025）年5月來最低水準。外界認為，此與大陸自今年1月起對日本實施軍民兩用物項出口管制有關。

日本共同社報導，根據大陸海關總署20日公布的貿易數據，5月大陸對日本出口的稀土磁體為123噸，較上月減少34.6%，降至自去年5月以來的低水準。當時受美中貿易摩擦影響，大陸加強出口管制，出口量大幅下滑。

報導稱，磁體是稀土的代表性用途之一，被廣泛用於純電動汽車（EV）和工業機械的電機等。為提升性能而添加的鏑等物項已被列為出口管制對象，因此外界認為，特別是高性能磁體，出口許可正變得更難獲批。

數據顯示，大陸對日稀土磁體出口量已連續三個月低於200噸。相較之下，大陸5月對全球整體稀土磁體出口量僅較前月減少7.7%，對美國出口也下滑7.7%，相較之下，對日降幅明顯較大。

路透同樣提到，大陸5月對日本出口多項關鍵重稀土產品仍接近停滯。其中，自去年11月以來，大陸未再向日本出口氧化鋱及氧化鏑；自去年12月起，氧化釔對日出口也僅維持極低水準。

另，共同社指出，大陸政府因不滿日本首相高市早苗去年11月在國會公然宣稱，「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」。相關發言激怒北京當局，中日外交關係陷入僵局，北京方面隨即恢復對日本水產品的進口限制，提醒大陸公民避免前往日本，並對稀土等關鍵礦物實施出口管制。

大陸於2025年4月開始對部分重稀土及含有相關元素的磁體實施出口管制，今年1月進一步收緊對日兩用物項出口審查，之後又兩度加碼，針對日本大型企業集團祭出限制措施。除稀土外，共同社稱，被列入軍民兩用物項清單的稀有金屬產品碳化鎢，自今年2月至4月對日出口掛零後，5月仍未恢復出口。

大陸商務部先前表示，出口管制不會影響民用產品貿易。不過，由日資企業組成的中國日本商會指出，部分民用產品實際上已受到影響，並呼籲中方進一步明確相關執行標準。

此外，路透還指，大陸出口限制也已影響部分磁體供應，促使日本企業加速尋找替代來源。其中，日本稀土磁體製造商信越化學（Shin-Etsu Chemical）近期宣布，計畫興建自2008年以來首座新的稀土精煉設施。