快訊

世足賽／古拉索門將擋下厄瓜多15次射正 和局收場奪隊史第1分

青花菜切完別急著下鍋 營養師教1招多等30分鐘讓蘿蔔硫素大增

汶汶遭砍傷！竟有網友喊「別做啦啦隊」短今8字神回全網讚翻

聽新聞
0:00 / 0:00

陸出口管制效應延續 對日稀土磁體出口創一年低點

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中日關係持續惡化，日本共同社報導指，大陸5月對日本出口的部分關鍵礦產仍處於低位，延續數月來的下滑趨勢。大陸海關總署最新貿易數據指，5月大陸對日出口稀土磁體降至去（2025）年5月來最低水準。（路透）
中日關係持續惡化，日本共同社報導指，大陸5月對日本出口的部分關鍵礦產仍處於低位，延續數月來的下滑趨勢。大陸海關總署最新貿易數據指，5月大陸對日出口稀土磁體降至去（2025）年5月來最低水準。（路透）

中日關係持續惡化，大陸5月對日本出口的部分關鍵礦產仍處於低位，延續數月來的下滑趨勢。日媒引述大陸海關總署最新貿易數據指，5月大陸對日出口稀土磁體降至去（2025）年5月來最低水準。外界認為，此與大陸自今年1月起對日本實施軍民兩用物項出口管制有關。

日本共同社報導，根據大陸海關總署20日公布的貿易數據，5月大陸對日本出口的稀土磁體為123噸，較上月減少34.6%，降至自去年5月以來的低水準。當時受美中貿易摩擦影響，大陸加強出口管制，出口量大幅下滑。

報導稱，磁體是稀土的代表性用途之一，被廣泛用於純電動汽車（EV）和工業機械的電機等。為提升性能而添加的鏑等物項已被列為出口管制對象，因此外界認為，特別是高性能磁體，出口許可正變得更難獲批。

數據顯示，大陸對日稀土磁體出口量已連續三個月低於200噸。相較之下，大陸5月對全球整體稀土磁體出口量僅較前月減少7.7%，對美國出口也下滑7.7%，相較之下，對日降幅明顯較大。

路透同樣提到，大陸5月對日本出口多項關鍵重稀土產品仍接近停滯。其中，自去年11月以來，大陸未再向日本出口氧化鋱及氧化鏑；自去年12月起，氧化釔對日出口也僅維持極低水準。

另，共同社指出，大陸政府因不滿日本首相高市早苗去年11月在國會公然宣稱，「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」。相關發言激怒北京當局，中日外交關係陷入僵局，北京方面隨即恢復對日本水產品的進口限制，提醒大陸公民避免前往日本，並對稀土等關鍵礦物實施出口管制。

大陸於2025年4月開始對部分重稀土及含有相關元素的磁體實施出口管制，今年1月進一步收緊對日兩用物項出口審查，之後又兩度加碼，針對日本大型企業集團祭出限制措施。除稀土外，共同社稱，被列入軍民兩用物項清單的稀有金屬產品碳化鎢，自今年2月至4月對日出口掛零後，5月仍未恢復出口。

大陸商務部先前表示，出口管制不會影響民用產品貿易。不過，由日資企業組成的中國日本商會指出，部分民用產品實際上已受到影響，並呼籲中方進一步明確相關執行標準。

此外，路透還指，大陸出口限制也已影響部分磁體供應，促使日本企業加速尋找替代來源。其中，日本稀土磁體製造商信越化學（Shin-Etsu Chemical）近期宣布，計畫興建自2008年以來首座新的稀土精煉設施。

稀土 大陸 日本

延伸閱讀

陸藉外交文件強化對日「反軍國主義」敘事 星學者：效果或有限

日媒：大陸重啟赴日旅行團 業者稱政府默許

日本簽證費用漲5倍！1978年以來首次上調 陸網友抱怨：只制裁豬肝紅

外國持有美公債規模上揚 大陸減持至18年來最低

相關新聞

拿壓力鍋蒸粽子險炸鍋 專家曝：「這3種」食物最危險

中國大陸廣東省日前便發生一起驚悚的「壓力鍋爆炸」意外。一名女子在家利用壓力鍋煮粽子時，鍋具突然承受不住內部劇烈氣壓而發生猛烈爆炸，巨大的衝擊力當場將鍋體炸飛，導致整個廚房天花板、牆面嚴重受損，現場一片狼藉。所幸事發當時無人在側，並未釀成人員傷亡。

深圳5歲男童玩火燒毀自家近百萬手機 父淡定反問：開不開心

近日，深圳一位5歲男孩在家玩火引發火警，家中價值20多萬元（人民幣，約新台幣93萬6307元）的手機貨物全部燒毀。其父親彭先生沒有發火，反而先問孩子「開不開心」，還教孩子「玩火自焚」成語。

陸官媒：台灣島以東海域已進入中國常態化管理軌道

大陸「向陽紅22」號科研船日前進入我限制水域進行水文調查。大陸官媒《環球時報》20日刊文稱，這釋放出一個非常明確的信號：這片海域已經進入中國常態化管理的軌道。

陸出口管制效應延續 對日稀土磁體出口創一年低點

中日關係持續惡化，大陸5月對日本出口的部分關鍵礦產仍處於低位，延續數月來的下滑趨勢。日媒引述大陸海關總署最新貿易數據指，5月大陸對日出口稀土磁體降至去（2025）年5月來最低水準。外界認為，此與大陸自今年1月起對日本實施軍民兩用物項出口管制有關。

不統一試卷比較公平？ 陸高考制度爭議緊扣這4難題

2026大陸高考（大學入學考試）已於日前落幕。「知識改變命運，高考改變人生」，高考在中國大陸向來被視為是寒門子弟逆轉人生的關鍵機會。然而每年高考期間都會有人質疑，這麼重要的一場考試不是應該力求公平，那為什麼就不能全國統一試卷？

產子55天遭夫毆打持刀恐嚇！人妻起訴離婚 驚揭丈夫出軌轉移財產

婚前隱瞞劣跡、婚內背德與產後家暴徹底擊碎1段虛假婚姻！河北1名女子剖腹產子不足2個月就因瑣事遭到丈夫的拳打腳踢、暴力拖拽與持刀威脅，幸長輩相勸才逃過大難。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。