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熊貓債今年發行額將創高
今年以來熊貓債（Panda Bond）發行規模已達人民幣1,530億元，超過去年全年八成，全年有望創新高。
熊貓債是指外國政府、國際機構或跨國企業等境外主體，在中國大陸境內金融市場發行、以人民幣計價的債券。這項工具不僅提供境外發行人較低的融資成本，也是推動人民幣國際化的重要戰略。
財新網報導，債券資訊服務平台Dealing Matrix（DM）數據顯示，截至2026年6月18日，今年以來熊貓債發行規模人民幣1,530億元，達去年總量80%以上。
專家指出，發行熊貓債是主動融資行為，反映出更多外國企業開始將人民幣納入全球資金管理幣種，將所得人民幣資金用於跨境貿易結算、項目投資、產業鏈資金週轉等環節，有助於形成可持續的人民幣跨境循環。
國際主流機構成為發行主力，發行主體廣覆蓋波蘭、葡萄牙、埃及、匈牙利等主權機構，亞銀、亞投行、新開發銀行等國際開發機構，德意志銀行、摩根士丹利等國際大型金融機構，賓士、拜耳等跨國企業。
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