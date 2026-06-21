熊貓債今年發行額將創高

今年是大陸解放軍火箭部隊組建六十周年，大陸央視昨天在「軍情時間到」節目報導火箭軍在西北戈壁深處進行高強度的實戰化演練，重點展示東風十七高超音速導彈等新型主戰裝備的作戰能力，並詳細解說兩年前的太平洋洲際彈道試射細節。

2026-06-21 00:00