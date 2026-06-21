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江波龍衝刺 A+H 股上市

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸記憶體模組廠江波龍日前向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市。若此次順利通過聆訊（審議）並掛牌，江波龍將成為大陸首家「A+H」兩地上市的獨立半導體儲存廠商（非晶圓廠記憶體模組廠）。

江波龍曾於2025年3月21日首次向港交所遞交H股上市申請，但因未在有效期內完成審議與掛牌，首次遞表於同年9月自動失效。

江波龍先前披露的2026年第1季財報數據顯示，營收人民幣99億元，年增133%；淨利潤人民幣38億元，年增2,644%。以此來看，2026年第1季的利潤就已經超過2025年全年總和。

澎湃新聞報導，江波龍成立於1999年，2022年8月5日在深交所上市，公司從事Flash及DRAM模組的研發、設計和銷售。擁有嵌入式記憶體、移動記憶體、固態硬碟及記憶體模組四條產品線，提供消費級、工規級、車規級記憶體以及行業存儲軟硬體應用解決方案。

灼識諮詢資料顯示，以2025年記憶體產品的營收計，該公司是全球超過100名市場參與者中第二大記憶體模組廠。

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