開發「人造太陽」陸廠扮要角 實現系統整合關鍵跨越

全球最大「人造太陽」國際熱核融合實驗反應爐（ITER）計畫核心部件偏濾器（Divertor），近日完成全部設計、認證與製造工作，代表大陸在ITER核心裝備製造領域實現從「部件供貨」向「系統集成」的關鍵跨越。

偏濾器是核融合反應爐中的關鍵組件，被譽為反應爐的「守門人」與「超級盾牌」。它主要負責在高溫環境下排出反應廢料（如氦灰）、導出極端熱量並控制雜質，以維持電漿的純度與反應爐的穩定運作。

由核工業西南物理研究院（西物院）領軍，中國核工業二三建設有限公司、中國核電工程有限公司參與的中方聯合體，承擔這一全球首個反應爐級偏濾器的集成總包任務。

作為「人造太陽」的關鍵屏障，ITER偏濾器需在億度級高溫等離子體環境中長期穩定運行，製造與集成難度極高。根據ITER七方分工協定，偏濾器盒體及內靶板由歐盟研製，外靶板由日本研製，穹頂由俄羅斯研製，最終所有部件彙集至中國進行總成。

按計劃，西物院聯合體將於2026年底啟動原型機集成測試，2027年轉入批量集成階段。屆時，由中、歐、日、俄四方聯合研製的全部偏濾器部件，將在中國完成最終組裝，並運往法國ITER現場安裝，為人類首次實現可控核融合能量增益（Q≥10）提供關鍵保障。

在A股市場中，從機構關注度來看，五家以上機構給予「積極型」評級的可控核融合概念股有15檔，其中六家上市公司獲十家及以上機構評級，包括東方電氣、應流股份、許繼電氣、冰輪環境、西子潔能、杭氧股份。

證券時報報導，東方電氣和應流股份均獲15家機構研報關注。以東方電氣為例，機構預測公司今、明兩年淨利潤增速均值達到20%以上。財通證券研報表示，公司燃機出海、核電高景氣、水電抽蓄翻倍三大主線共振，重型電氣裝備出海產業化趨勢確立。

A股可控核融合概念股今年以來平均上漲9.32%。