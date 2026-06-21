電子特種氣體 陸生產商爆單 六氟化鎢每公斤價格暴漲232%

隨著人工智慧產業景氣度不斷攀升，AI晶片、高階記憶體需求旺盛，晶片生產中，離不開被稱作「半導體產業的血液」的電子特種氣體——六氟化鎢，在下游強勁需求的推動下，生產企業大爆單。

AI晶片與HBM高頻寬記憶體產能大規模擴張，GPU、高端記憶體晶片對六氟化鎢等特氣的消耗量是傳統晶片的三至五倍。3D NAND快閃記憶體向300層以上堆疊，單位晶片特氣用量持續提升。

根據買化塑研究院監測，截至6月9日，大陸純度99.99%六氟化鎢價格每公斤人民幣1,670到1,810元（新台幣7,682元到8,326元），價格較去年同期每公斤人民幣523元（新台幣2,405元），漲幅達232.7%。

今年以來，大陸工業氣體概念股股價飆漲，龍頭中船特氣漲超800%，和遠氣體漲125%。

電子特種氣體是純度高於99.99%的電子級氣體，貫穿晶片的蝕刻、沉積、清洗、摻雜等全部核心製程，成本占晶圓製造總耗材的13%至15%，是僅次於矽片的第二大關鍵材料。

近年來，人工智慧行業景氣高漲，晶片需求量激增，不少應用於半導體製造領域的電子特氣產品供不應求。多家特氣生產企業負責人表示，在手訂單大幅增加，產線處於高負荷運轉狀態。

下游需求爆發，電子特種氣體的產能供不應求，吸引眾多企業競相布局這一賽道。

行業的表現也傳遞到資本市場，相關上市公司的股價今年以來領跑大盤。

六氟化鎢是製造記憶體和先進邏輯晶片時的關鍵沉積材料，也是本輪電子特氣需求景氣度高漲的熱門品種。受海外部分產能退出、下游記憶體持續擴產等因素影響，供需缺口擴大，直接推動產品價格進入上漲通道。

上海一家特種氣體生產企業負責人表示，近期氦氣需求大幅攀升，工廠雙班倒運行生產但仍然供不應求。上海尤嘉利特種氣體生產部副經理張志軍介紹，半導體行業對氦氣需求量非常大，一天一個價，目前每日生產量較年初翻倍。