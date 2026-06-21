大陸智駕晶片新勢力崛起 地平線4月裝機量躍升至第二

根據汽車產業服務平台「NE時代」統計，4月大陸乘用車輔助駕駛域控晶片裝機總量達60萬，輝達以超30萬的裝機量、50.9%的市占穩居榜首。

地平線超越華為、特斯拉，躍升至第二，裝機量超8萬，占比13.6%。大陸智駕晶片市場正形成輝達、地平線領跑的雙強格局

行業分析師認為，當前輔助駕駛域控晶片市場已呈現 「雙強」格局，國際晶片巨頭、大陸國產智駕供應商領跑，車企自研方案多元陣營並存。

數據顯示，大陸智駕晶片市場高度集中，龍頭品牌優勢擴大。輝達與地平線合計占據前八名裝機量的64.8%，其中輝達獨占半壁江山，剩餘六家廠商合計市占為35.2%。

在今年前4月大陸狹義乘用車零售銷量年減18.5%的背景下，地平線實現顯著的逆勢增長，市占從1月的9.3%逐月攀升至4月的13.6%，排名從第4位穩步跨入第二名。

地平線車載智能計算方案「征程6」系列作為大陸唯一覆蓋全階智駕需求的計算方案，已獲得超過25家車企、逾100款車型決定採用，超40款車型已量產上市。基於征程6的全場景輔助駕駛系統（HSD）進展迅速，已獲十家海內外車企採用，合作車型超20款，將進一步拉動後續出貨量。

截至2025年8月，地平線征程家族累計量產已突破1,000萬套，成為大陸國內首個達成千萬量產級的智駕科技品牌。

隨著城區NOA（領航輔助駕駛）市場的爆發，大陸國產智駕晶片迎來了戰略機遇期。地平線已與超過40家車企達成合作，落地車型超400款，服務使用者突破600萬。

快速崛起不僅印證了大陸國產晶片的技術實力，更代表大陸智慧駕駛產業的本土化、規模化進程正持續提速。

新浪財經報導，然而零跑汽車董事長朱江明日前針對智慧駕駛晶片的行業現狀發聲，直言當前智駕晶片市場太過剩。「整個市場一年就2,000萬片的需求，現在市場上有14款晶片，從海外的高通、輝達，到中國的華為、蔚小理、比亞迪、長安、吉利，都在做晶片。」