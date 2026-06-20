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深圳外貿展遭控找演員充場 攤商零訂單怒嗆退費

中央社／ 台北20日電

深圳（外貿進出口）交易會」（深圳外貿展）近日登場，主辦單位被指花錢請來「演員」製造交易熱絡的假象，攤商繳了參展費卻連一筆訂單都沒有，憤怒之下集體嗆退費，引來大批警員到場。

香港明報今天報導，深圳外貿展16至18日在位於福田的深圳會展中心舉行，由博翔會展服務（深圳）有限公司主辦，約百餘家廠商參展，眾人都抱怨場面冷清，與展會主辦方宣稱的「盛大開幕」、「首日爆場」不符，真正有意洽談業務的採購商屈指可數。

報導引述中國社群媒體流傳的影片顯示，有多名外籍人士手持「深圳外貿展外國採購團」布條，在展會入口合影；參展商指這些人是主辦方請來的「臨時演員」。

有網友推測，深圳外貿展人氣不佳可能是因連日豪雨影響；此外，由中國對外貿易中心主辦的中國（廣州）跨境電商交易會16至18日在廣州舉行，日期、主題與深圳外貿展重疊，而廣州「跨交會」有廣交會的招牌更具吸引力。

深圳外貿展參展商17日集體抗議，要求主辦方退款。現場氣氛緊張，大批警察和手持防暴裝備人員到場維持秩序。展會次日結束時，訴求未獲回應的參展商砸爛自家展品及其他設施，藉此表達對主辦方的不滿。

有參展商稱已連署要求退款，據指一個標準攤位的費用為人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元），加上運輸、差旅成本約2萬元，參展3天空手而歸，損失慘重。

深圳會展中心同期舉行了深圳國際跨境電商貿易博覽會（深圳跨境電商展）。報導說，現場相片顯示，深圳跨境電商展的招牌印有「暨深圳外貿展」、深圳外貿展的招牌則印有「暨深圳跨境電商展」，不少參展商和觀眾難以區分兩者。

有參展商稱，深圳外貿展利用深圳跨境電商展的名聲招攬參展商。不過，深圳國際跨境電商貿易博覽會負責人對明報表示，2項展覽沒有關係，只是同一時間、在相鄰的展館舉行。

深圳 廣州

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