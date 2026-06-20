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削減成本、精簡管理層級 星巴克英國和香港辦公室裁員近200人

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
星巴克裁減位於倫敦和香港總部合共近200名員工，這2個總部負責其部分國際業務。（圖／取自中國日報網）
星巴克裁減位於倫敦和香港總部合共近200名員工，這2個總部負責其部分國際業務。（圖／取自中國日報網）

星巴克裁減位於倫敦和香港總部合共近200名員工，這2個總部負責其部分國際業務。同時，星巴克將給予第三方特許經營商更大自主權，以經營其在北美以外地區的門市。

彭博報導引述消息人士稱，香港辦公室負責除了中國和日本以外的亞太地區市場，裁減約20%員工、約60個職位；負責歐洲、中東和非洲業務的倫敦總部裁減約120個職位。

報導指出，星巴克一直在透過重組公司團隊來削減成本，並精簡管理層級。在北美以外地區，星巴克正逐步減少門市直接經營，轉而賦予特許經營商更大的業務監管權，目的是要騰出時間和資金，用於發展其主要集中在美國的自營門市。

另一方面，星巴克今年4月將中國業務控制權出售給博裕資本，目的是要重啟星巴克在中國市場的增長，瑞幸咖啡、庫迪咖啡等當地競爭對手，近年憑藉較低價格搶下市占率。

博裕接手後，較明確的新策略是推動「千店千面」與多元店型，除了計畫未來3年將門市覆蓋從1,000多個縣級行政區擴大至1,500個，並導入10平方公尺迷你店、演唱會咖啡小車、辦公樓便捷店等型態，藉此加速下沉市場布局。

星巴克 香港 英國

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