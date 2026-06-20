謝鋒：美企盼擴大中美降稅清單 300億美元可翻倍

中國駐美大使謝鋒近日出席美中貿易全國委員會晚宴時表示，中美正商談300億美元對等降稅安排，並表示許多美企向他反映300億美元不夠，他認為以中美貿易規模看，「翻倍或加個零都不為過」。

中國駐美大使館微信公眾號19日發布消息，美中貿易全國委員會當地時間17日在華盛頓舉行2026年度慶典晚宴，謝鋒出席演講時表示，中國國家主席習近平與美國總統川普5月在北京會晤，不僅再次為中美關係發展指明方向，也為中美經貿合作帶來多重利好。

他指出三點，一是確立中美關係新定位，為兩國經貿合作提供了穩定預期；二是開啟中美交往新進程，為兩國經貿合作注入積極動力；三是打造中美對話新平台，為兩國經貿合作增強機制保障。

謝鋒提到，中美正商談300億美元對等降稅安排。「許多美國企業向我反映300億美元的籃子不夠大，希望將其產品都納入，我對此深表贊同」。從中美貿易的體量看，完全可以把豁免單子拉得更長、規模範圍做得更大，「300億翻倍或者加個零都不為過」。

他同時強調，中國企業合理關切應該盡快得到解決，出口管制、雙向投資限制、反壟斷調查、涉軍企業清單等「黑名單」不應被用作打壓工具。

謝鋒還說，關稅戰、貿易戰、科技戰沒有贏家，脫鈎斷鏈、小院高牆此路不通，封別人的門只會堵自己的路。中美作為世界前兩大經濟體，合則兩利、鬥則俱傷，相互尊重、和平共處、合作共贏才是光明大道。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上個月表示，華府與北京已同意成立「貿易委員會」（Boardof Trade），初步將針對約300億美元的非戰略性商品，評估雙方可降低或取消哪些關稅。至於哪些中國商品可適用較低關稅，美國政府將徵詢民眾意見。

中國商務部當時回應，雙方原則同意在貿易理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排，規模各為300億美元或更多。雙方經貿團隊將保持密切溝通，商定具體安排並盡快推動實施。