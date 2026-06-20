房地產靠不住 中國地方政府發展創投

英國國家廣播公司（BBC）中文網報導，由於賣地的收入越來越少，中國地方政府的目光正從土地轉向股權，但股權財政的整體經濟拉動力，遠不及與房地產相連的土地財政，因此目前這種創投模式還只是一種地方政府財政的「補充」，而非賣地財政的「替代」。

張雪機車是中國地方政府創投模式的成功典型。2024年4月才註冊的張雪機車，扎根重慶，創始人張雪曾一度四處籌措700萬元人民幣（約新台幣3276萬），墊付員工工資。而摩托車在多數創投機構眼裡，是一個避之唯恐不及的高風險標的。

但浙江省政府主要出資成立的省屬國企「浙創投」領投，投後估值10.9億元人民幣。因出資兩個月後，法國車手駕駛張雪機車的賽車，在世界超級摩托車錦標賽中量級組別中力壓歐美日品牌奪冠，張雪機車一夜成名，浙創投也跟著出了名。

香港大學經管學院經濟學高級講師章逸飛將其概括為：土地財政退潮下，地方由「以地引資」轉向「基金招商」的被動探索。地方政府正在從「賣地者」變成「投資者」，從「地主」變成「股東」。

但報導指出，這場轉身並不那麼容易。首先是規模問題。地方政府土地出讓收入從2021年高點的約8.7兆，降至2025年的約4兆，縮減了數兆；而同期國有資本經營預算收入從約5000億增長到約7000億，增量不過1000多億。一個是萬億規模的下降，一個是千億規模的增長，差距顯而易見。

其次是遠水救不了近火。香港中文大學經濟學副教授莊太量表示，股權財政的週期通常長達7至10年，早期只有投入沒有回報，收益依賴企業IPO或併購退出才能兌現；而土地出讓是當年賣地當年入帳。在土地財政快速萎縮的當下，股權財政遠水救不了近火。

第三是城市體質問題。章逸飛指出，地方官員在土地收入萎縮壓力下，有強烈動機追逐新模式，但發達城市財政有餘裕、又有專業人才可承接風險，相對的，欠發達地區則容錯空間小、一旦失利即加重債務，於是「想學的人多、學得來的人少」。

據指出，真正跑通的多是合肥、深圳、蘇州等少數財力雄厚、產業基礎好的城市，多數地區仍困於投不準、不敢投。

此外，從企業角度出發，地方政府成為出資者，存在一個兩難問題。政府資金托住了市場，但政府資金也在改變市場。地方政府變成「股東」，獲得的不只是股權，還有對企業決策的影響力。這種影響力有時候是保護，有時候是束縛。而創業者必須在「拿錢活下去」和「保持選擇權」之間，做出自己的判斷。

一名在長三角地區從事AI產業的創業者對此有切身感受。他在匿名的條件下受訪表示，2026年4月中國AI產品Manus被Meta以約20億美元收購、後被發改委叫停的事，給整個行業帶來了不小的震撼。他雖然接受過一些政府的扶持，但始終沒有接受政府引導基金的投資。