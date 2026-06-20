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熊貓債今年發行已破7千億 全年規模有望創新高

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸熊貓債券。（百度網）
大陸熊貓債券。（百度網）

今年以來熊貓債發行規模已達人民幣1,530億元（合約新台幣7,147億），超過去年全年八成，全年有望創新高。專家指出，國際機構與跨國企業發行熊貓債，反映人民幣在跨境資金管理、貿易結算與投資中的角色升高，有助形成人民幣跨境循環。

陸媒「財新網」報導，DM債券數據顯示，截至2026年6月18日，今年以來熊貓債（境外市場主體在中國境內發行人民幣債券）發行規模1,530億元人民幣，達去年總量的80%以上，全年有望創新高。

專家指出，發行熊貓債是主動融資行為，反映出更多企業開始將人民幣納入全球資金管理幣種，將所得人民幣資金用於跨境貿易結算、項目投資、產業鏈資金週轉等全環節，有助於形成可持續的人民幣跨境循環。

國際主流機構成為發行主力，發行主體廣覆蓋波蘭、葡萄牙、埃及、匈牙利等主權機構，亞開行、亞投行、新開發銀行等國際開發機構，德意志銀行、摩根士丹利等國際大型金融機構，賓士、拜耳等跨國企業。

從債券期限結構來看，2025年中長期熊貓債發行占比61%，較2021年上升17%，這反映發行人在華長期發展、深耕中國市場的信心。

市場也關注相關風險防控，相對低評級的主體也都通過國際金融組織擔保等方式進行增信。目前，熊貓債市場存量規模占大陸債券市場總量不到1%，相關資金流動對債券市場整體影響有限。

人民幣 債券 貓熊

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