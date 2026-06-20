澳洲牛肉陸今起加徵55%關稅 巴西、阿根廷肉品趁機搶市

大陸商務部昨（19）日表示，由於澳洲進口牛肉已達到年度配額限制，將自今（20）日起對澳洲牛肉加徵55％的關稅。外界預期將造成澳洲高端牛肉在大陸售價大漲15%至20%，且銷量大幅減少，被巴西及阿根廷的牛肉取代。

大陸商務部昨發布「2026年度牛肉保障措施執行提示訊息」指出，牛肉保障措施項下，自澳洲進口的牛肉6月18日已達到此前公告明確的該國家規定數量，將在第三日起（即6月20日）對自該國進口牛肉在現行適用關稅稅率基礎上加徵55%關稅。

業界推估，澳洲牛肉加上原有關稅後將高達67%，大陸中小進口商將全面暫停採購澳洲牛肉，轉而採購巴西及阿根廷牛肉。

大陸商務部是在2024年2月對進口牛肉進行保障措施立案調查，並於去年底發布2025年第87號公告指出，調查機關裁定，進口牛肉數量增加，大陸國內產業受到嚴重損害，且進口產品數量增加與嚴重損害之間存在因果關係。

為了保護本土養殖戶，中方決定自2026年元旦起，以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施，為期三年，包括巴西、阿根廷、烏拉圭、紐西蘭、澳洲、美國等國都被設定牛肉進口配額。

其中，澳洲牛肉第一年可進口（即2026年全年）20.5萬噸，第二年20.9萬噸，第三年21.3萬噸。但若超過配額，將自第三日起面臨55％的額外關稅。公告指出，在保障措施實施期間，中澳自由貿易協定中規定牛肉特殊保障措施暫停實施。

大陸是在2024年底全面恢復澳洲牛肉進口。另，在中澳自貿協定逐年降稅後，2024年起在觸發量以內的澳產牛肉可適用零關稅。

近年來，澳洲對大陸牛肉出口穩步攀升，在2025年突破30萬噸大關，創下六年來新高。這一增長主要得益於大陸國內不斷增長的消費需求，以及澳洲國內強勁的生產能力。

彭博指出，澳洲方面一直在遊說大陸政府取消這一年度配額，但目前未有跡象表明北京會撤銷這一限制。不過，由於美國當前的肉牛存欄量處於數十年來的最低水平，且整個亞洲地區對紅肉的需求依然強勁，澳洲牛肉生產商和貿易分析師對開拓出口新市場持謹慎樂觀態度。