字節跳動增購陸國產AI晶片

字節跳動擬採購天數智芯的5萬顆AI晶片，建立訓練與推論分離供應鏈，天數智芯將成為華為和寒武紀之後，字節跳動的第三家國產GPU供應商。

分析指出，推論規模遠大於訓練，國產晶片已具落地能力；在政策要求下，大廠加速導入本土晶片，但仍存在技術與整合上的障礙需要磨合。

第一財經引述業內人士，字節跳動正與天數智芯洽談採購至少5萬顆AI晶片，主要用於推論運算。此次討論的晶片將用於大型模型的推論負載，對應天數智芯「智鎧」系列雲端推論GPU。若交易達成，天數智芯將成為繼華為、寒武紀之後，字節跳動的第三家GPU供應商。

字節跳動已明確區分訓練與推論兩套晶片供應體系。大型模型訓練採用主要採用華為昇騰與寒武紀的高階訓練晶片；面向消費端應用的「豆包」以及企業端MaaS（模型即服務）的大規模推論需求，則導入天數智芯「智鎧」系列等專用推論GPU。

除了字節跳動，百度也在布局「萬卡級」AI算力集群規模，阿里巴巴預估未來三年投入超過人民幣3,800億元，加碼雲端與AI運算基礎設施；騰訊則在多地建設騰訊雲高效能AI叢集，並預計於2026年下半年大規模導入國產算力。