A股蘋果供應鏈一哥 立訊下月將赴港上市

國際指標性金融媒體《IFR》引述知情人士指出，A股蘋果供應鏈龍頭立訊精密計劃最快7月在香港上市，集資20億至30億美元（約新台幣630億至946億元）。

港媒信報報導，立訊精密公告指出，公司正進行申請發行境外上市外資股（H股），並在港交所主板上市相關工作，近日收到陸證監會出具的「關於立訊精密工業股份有限公司境外發行上市備案通知書」。備案通知書顯示，該公司擬發行不超過約4.41億股境外上市普通股。

根據備案通知書，上述備案標誌其境內監管備案環節完成，意味著立訊精密正式完成A股赴港H股上市的重要程序。不過，相關發行仍需取得香港證監會及港交所等相關機構核准，後續進程仍存在不確定性，立訊精密將依規持續披露進展。

立訊精密公告並披露，募集資金將用於擴充產能、升級生產基地、技術研發投入、投資上下游產業、償還銀行借款及補充營運資金等。

IT之家提到，立訊精密已於2025年7月經董事會審議通過赴港上市計畫，隨後公司啟動赴港上市的各項工作。