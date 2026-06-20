聽新聞
0:00 / 0:00

A股蘋果供應鏈一哥 立訊下月將赴港上市

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

國際指標性金融媒體《IFR》引述知情人士指出，A股蘋果供應鏈龍頭立訊精密計劃最快7月在香港上市，集資20億至30億美元（約新台幣630億至946億元）。

港媒信報報導，立訊精密公告指出，公司正進行申請發行境外上市外資股（H股），並在港交所主板上市相關工作，近日收到陸證監會出具的「關於立訊精密工業股份有限公司境外發行上市備案通知書」。備案通知書顯示，該公司擬發行不超過約4.41億股境外上市普通股。

根據備案通知書，上述備案標誌其境內監管備案環節完成，意味著立訊精密正式完成A股赴港H股上市的重要程序。不過，相關發行仍需取得香港證監會及港交所等相關機構核准，後續進程仍存在不確定性，立訊精密將依規持續披露進展。

立訊精密公告並披露，募集資金將用於擴充產能、升級生產基地、技術研發投入、投資上下游產業、償還銀行借款及補充營運資金等。

IT之家提到，立訊精密已於2025年7月經董事會審議通過赴港上市計畫，隨後公司啟動赴港上市的各項工作。

立訊 香港 港交所

延伸閱讀

SpaceX擬發行200億美元債券 獲三大信評投資等級

AI籌資潮 美投資人胃口超大…OpenAI等巨型上市案排擠效應受關注

海外股票ETF新里程碑 富邦ETF 00662規模突破千億

SpaceX掛牌首日大漲19% AI打響第一砲 投資人振奮

相關新聞

配額用盡 大陸加徵澳洲牛肉55%關稅

大陸商務部昨天表示，由於澳洲進口牛肉已於十八日達到年度配額限制，將自今天起對澳洲牛肉加徵百分之五十五的關稅。

中韓磋商 南韓關切「陸默許北韓擁核」

大陸國家主席習近平日前與朝鮮（北韓）領導人金正恩會談時，未提及「朝鮮半島無核化」，引發外界猜測大陸默許北韓擁核。中韓外交部十七日舉行司局級磋商時，韓方就此向中方表達關切，認為該論調不利於半島和平穩定。中方則在會上談及台灣問題，韓方回應恪守一個中國原則。

稱落實一國兩制 李家超未鬆口連任

香港特首李家超和本屆港府即將上任四周年，李家超表示，其任內四年，香港最大轉變在於「一國兩制」由兩制抗拒一國，變為真正實踐「一國兩制」內涵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。