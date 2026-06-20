配額用盡 大陸加徵澳洲牛肉55%關稅

大陸商務部昨天表示，由於澳洲進口牛肉已於十八日達到年度配額限制，將自今天起對澳洲牛肉加徵百分之五十五的關稅。

大陸商務部昨發布「二○二六年度牛肉保障措施執行提示訊息」指出，牛肉保障措施項下，自澳洲進口的牛肉六月十八日已達到此前公告明確的該國家規定數量，將在第三日起（即六月廿日）對自該國進口牛肉在現行適用關稅稅率基礎上加徵五十五％關稅。

大陸商務部是在二○二四年二月對進口牛肉進行保障措施立案調查，並於去年底發布二○二五年第八十七號公告指出，調查機關裁定，進口牛肉數量增加，大陸國內牛肉產業受到嚴重損害，且進口產品數量增加與嚴重損害之間存在因果關係。

為了保護本土養殖戶，中方決定自二○二六年元旦起，以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施，為期三年，包括巴西、阿根廷、烏拉圭、紐西蘭、澳洲、美國等國都被設定牛肉進口配額。

其中，澳洲牛肉第一年可進口（即二○二六年全年）廿點五萬噸，第二年廿點九萬噸，第三年廿一點三萬噸。但若超過配額，將自第三日起面臨百分之五十五的額外關稅。公告並指，在保障措施實施期間，中澳自由貿易協定中規定牛肉特殊保障措施暫停實施。

大陸是在二○二四年底全面恢復澳洲牛肉進口，在中澳自貿協定逐年降稅後，二○二四年起在觸發量以內的澳產牛肉，可適用零關稅。

近年來，澳洲對大陸牛肉出口穩步攀升，在二○二五年突破卅萬噸大關，創下六年來新高。這一增長主要得益於大陸國內不斷增長的消費需求，以及澳洲國內強勁的生產能力。

彭博指出，堪培拉方面一直在遊說大陸政府取消這一年度配額，但目前未有跡象表明北京會撤銷這一限制。不過，由於美國當前的肉牛存欄量處於數十年來的最低水平，且整個亞洲地區對紅肉的需求依然強勁，澳洲牛肉生產商和貿易分析師對開拓出口新市場持謹慎樂觀態度。