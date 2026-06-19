快訊

在球場才做家事是哪招？網友以海報踢爆日本男性「雙標」

中職／重大違法違紀！徐基麟酒駕且隱瞞 遭中信兄弟開除

以色列、真主黨自19日起停火…美高階官員證實！揭促成協議人員

聽新聞
0:00 / 0:00

國際金價失守4,200美元 陸金飾克價跌破人民幣1,300元

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
國際金價失守4,200美元，大陸金飾克價跌破人民幣1,300元。圖為中國大陸金店。（新華社）
國際金價失守4,200美元，大陸金飾克價跌破人民幣1,300元。圖為中國大陸金店。（新華社）

金價格加速跳水，國際現貨黃金價格19日大幅走低，失守4,200美元/盎司關口。截至發稿，現貨黃金跌幅達2.2%，報4,126.5美元/盎司，大陸國內金飾克價再跌破人民幣1,300元。

澎湃新聞報導，包括周大福、周生生、謝瑞麟、金至尊、潮宏基、周大生足金首飾克價均報人民幣1,272元/克，較前一日報價分別下降人民幣40元、37元、37元、40元、40元、40元；老鳳祥、老廟黃金足金首飾克價報1265元/克，較前一日分別降了44元和45元。

消息面上，美伊談判再生變數。美國白宮方面表示，由於下一階段談判的後勤安排尚未敲定，副總統范斯將不再按照原計劃在當晚啟程前往瑞士。范斯原定於19日參加在瑞士舉行的美伊諒解備忘錄簽署儀式。

當地時間18日，一名知情人士稱，由於以色列持續襲擊黎巴嫩南部，伊朗談判代表團已推遲其前往瑞士的行程。

此外，美國聯準會新任主席華許在週三的「首秀」中釋放出的超預期鷹派信號，也引發了金價的劇烈震盪。

嘉盛集團資深分析師Jerry Chen表示，黃金隔夜大跌後，需要留意超賣反彈後延續回落的可能，短期內想要扭轉持續數月的空頭走勢的難度加大。

機構觀點方面，基於美伊兩國原本宣佈將於本週五正式簽署諒解備忘錄，巴克萊喊出「是時候增加黃金」，而花旗則將3個月金價目標價從4,000美元/盎司上調至4,500美元/盎司。兩家機構的共同觀點是，此輪調整更像是一次價格重置，而非牛市終結。

花旗認為，地緣政治緊張緩解後，通膨壓力將趨於減輕，此前拖累金價的關鍵宏觀逆風或將逐步消退。花旗同時維持6至12個月5,000美元/盎司的看漲預測，但提示金價仍面臨較大波動風險。

巴克萊指出，黃金的多重長期利多仍存在。一是去美元化趨勢持續演進，逐步侵蝕美元儲備需求。二是發達市場央行長期傾向於容忍略高於目標的通膨水平，將持續侵蝕法幣購買力。三是財政赤字擴張與關稅政策帶來的貨幣貶值預期，賦予黃金超越歷史相關性的額外溢價支撐。

金價 人民幣 黃金

延伸閱讀

通膨壓力與 Fed 態度轉鷹 金價迎來修正

連跌3天！華許放鷹重擊金價 國銀：下一支撐區看這價位

多國央行有意增持黃金 45%預計未來12個月加碼持有量

美伊簽署協議後 美油價回落每加侖4元以下

相關新聞

國際金價失守4,200美元 陸金飾克價跌破人民幣1,300元

黃金價格加速跳水，國際現貨黃金價格19日大幅走低，失守4,200美元/盎司關口。截至發稿，現貨黃金跌幅達2.2%，報4,126.5美元/盎司，大陸國內金飾克價再跌破人民幣1,300元。

陸618退貨潮將至 物流公司估高峰退貨量破百萬件

大陸618電商促銷檔期出貨高峰後，快遞業將迎來退貨潮。有物流公司預估，6月21日前後退貨量將達高峰，總退貨處理量可望突破100萬件，約為平日2倍；廣州、武漢等核心退貨倉峰值更達平日3倍。

華碩日本員工暴躁式宣傳筆電走紅！現場猛砸、潑水、踩螢幕

華碩日本團隊為宣傳ExpertBook商務筆記型電腦的堅固可靠性，在展場以猛砸、潑水、踩螢幕一系列暴力方式現場折磨產品，相關影片在社交平台一天內累計播放超356萬次。

69元買數百萬Token：一句你好燒掉5萬

繼傳統通信時代的流量包之後，專為大模型調用設計的Token包如今已經成了人工智慧時代極具代表性的全新數位產物。不過有大陸開發者表示，三大電信商當前推出的Token套餐明面上定價偏低，實際換算下來的單位調用成本並不便宜。僅僅是輸入一句簡單的你好，就會燒掉大約5萬Token，不到1小時人民幣15元（新台幣69元）的套餐就已見底。

陸商務部等8部門 鼓勵個人消費貸款財政貼息購買AI產品

大陸官方推出新政推動人工智慧（AI）與消費的融合，並提出要用好個人消費貸款財政貼息等政策，支持消費者購買AI相關產品。

京東618檔期成績揭...3C數碼、AI智慧品牌同比增100%

今年618期間，京東下單數再創新高，3C數位AI趨勢產品成交額同比增長100%，超1800個家電家居品牌成交額同比增長超100%，京東超市成交額和用戶數均呈雙位數增長，男女裝、戶外裝備、黃金飾品等42個時尚品類成交額同比增速領跑行業，京東健康成交額超千萬的藥品數量則同比翻倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。