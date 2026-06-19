大陸618退貨潮將至 物流公司估高峰退貨量破百萬件

大陸618電商促銷檔期出貨高峰後，快遞業將迎來退貨潮。有物流公司預估，6月21日前後退貨量將達高峰，總退貨處理量可望突破100萬件，約為平日2倍；廣州、武漢等核心退貨倉峰值更達平日3倍。

第一財經報導，在「618」電商促銷檔期期間，預計從今天起的三天內，快遞包裹量將進入高峰；而在出貨高峰過後，快遞業者也將迎來618退貨潮。

中通雲倉科技市場品牌部負責人表示，從目前數據來看，近期該公司各專屬退貨倉的單量，較上月小幅增加約10%，但尚未進入集中退貨階段。預估在6月21日前後，也就是618大促後約三天，將迎來本輪退貨高峰。

據估算，高峰時段的總退貨處理量預計將突破100萬件，約為日常平均退貨量的2倍。其中，廣州、武漢等核心區域專屬退貨倉的單量峰值，可達平日的3倍。以廣州服飾一號倉為例，高峰日單量將突破10萬件。

從整個618檔期來看，中通雲倉科技整體退貨量較去年同期增加約30%。該負責人表示，原因包括公司近年持續升級逆向物流服務能力，帶動整體退貨處理規模擴大；此外，既有合作客戶的銷售規模也維持快速成長，對應產生的合理退貨量也隨之小幅增加，目前整體並未出現異常波動。

該負責人也提到，客戶對物流成本的敏感度持續提高，成本控管已從過去單純「關注單價」，轉向追求「全通路最低成本」。換言之，客戶不只看單件操作費，也會綜合評估倉儲作業費、幹線運費、逆向退貨處理費，以及臨時附加費等成本。