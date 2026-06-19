69元買數百萬Token：一句「你好」燒掉5萬

繼傳統通信時代的流量包之後，專為大模型調用設計的Token包如今已經成了人工智慧時代極具代表性的全新數位產物。不過有大陸開發者表示，三大電信商當前推出的Token套餐明面上定價偏低，實際換算下來的單位調用成本並不便宜。僅僅是輸入一句簡單的你好，就會燒掉大約5萬Token，不到1小時人民幣15元（新台幣69元）的套餐就已見底。

快科技報導，就在上個月，中國電信、中國移動、中國聯通三大電信商不約而同推出了面向個人用戶和企業用戶的專屬Token套餐。這也是三大電信商首次以標準化、可直接選購的成熟產品形態，把底層算力資源和大模型調用能力直接推向大眾消費市場。

以電信為例，中國電信一共開出了三檔套餐，輕享版每月資費人民幣9.9元，單月包含1000萬Token額度；暢享版定價每月人民幣29.9元，單月Token額度為4000萬；最高檔的尊享版每月人民幣49.9元，單月可以使用8000萬Token，三檔套餐均支持用戶重複訂購疊加額度。

中國移動則選擇了更穩妥的落地路徑，採用省公司先行試點、後續集團統籌推進全生態覆蓋的策略，其中廣東移動已經首發了專屬的算力Token套餐，Lite版套餐定價人民幣40元每月，單月包含1.8萬次大模型調用額度。

業內從業者分析稱，電信商對Token套餐的理想規劃，其實是對標當下成熟的手機流量計費體系，用戶購買基礎額度之後，刷短影音、用通訊軟體、瀏覽信息網頁、調用各類AI應用，所有場景的消耗都能在統一的Token計費規則下完成。

但要落地這套體系，背後需要同步完成後台調度開發、海量第三方應用接入、全生態規則搭建，落地難度遠超最初的設想。

從長期行業發展的角度來看，三大電信商接連下場推出標準化Token套餐，本身具備很重要的正向價值，這在一定程度上標誌著過去高高在上的AI算力資源，正在逐步下沉轉變為面向普通大眾的普惠型基礎公共服務。

相關數據顯示，今年3月大陸日均大模型Token調用總量已經突破140兆，對比2024年初僅1000億的日調用量，短短兩年時間漲幅超過千倍。

對電信商來說，Token未來完全有可能成為繼語音通話、行動流量、家庭寬頻之後，第四類支撐電信商數位服務營收的全新基礎計費單元，打開新的增長空間。