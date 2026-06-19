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AI需求增加 路透：大陸加強銦出口審查
路透社報導，中國正加強對銦（Indium）的出口審查，這種金屬用於製造人工智慧資料中心所需的高速光晶片，令買家擔憂中國最終會禁止銦出口。
中國海關總署2025年2月4日發布第10號公告，對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制，當中包括磷化銦、三甲基銦及三乙基銦等。出口經營者出口上述物項需向國務院商務主管部門申請許可。
路透社19日報導，中國生產全球70%的銦。銦是鋅精鍊過程的副產品，常用於顯示面板和焊料，也是製造磷化銦的重要原材料。磷化銦用於製造人工智慧（AI）資料中心所需的高速光通訊晶片。
報導引述2名從中國採購銦的買家表示，最近中國海關加強對銦的出口審查。今年，首次有歐洲買家被要求披露最終使用者的訊息，包括其具體所在地。一名北美主要買家表示，審批時間從申請當天延長至幾天，當局對文件有更多審查。
另一名北美買家懷疑，中國當局要求額外提供資料，是「限制或徹底禁止出口的先兆」。
不過，也有買家表示，雖然聽說審查變得更嚴，但未遭遇此類情況。路透社也沒有發現有運輸銦的貨船被攔截。
報導形容，銦被認為是美國供應鏈中的弱點。美國國防部後勤署（Defense Logistics Agency，DLA）今年稍早發布一項招標公告，計劃在3年內儲備多達403噸的銦。
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