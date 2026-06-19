中國大陸續減持美債 降至18年低位

國際管理發展學院（IMD）18日最新發布《2026年世界競爭力年報》（《2026年報》），香港全球競爭力排名連續三年上升，今年上升一位至全球第二，是自2019年以來最高。在各個競爭力因素中，香港的「政府效率」自2022年起穩居全球前三，並連續兩年位列第二，而「營商效率」全球第三。

2026-06-19 14:15