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中國大陸續減持美債 降至18年低位
中國大陸連續3個月減持美國國債。4月持有美債金額6511億美元，是2008年以來最低水平，按月減少12億美元。
彭博社報導，美國國債指數4月基本持平，而3月則出現2024年以來最大單月跌幅，因市場擔心伊朗戰爭會推高通脹。數據並顯示，外國投資者4月所持長期美債出現約390億美元的估值損失。
數據顯示，從淨交易來看，外國投資者賣出136億美元國庫券，同時淨買入505億美元長期美債。
4月，美債最大的海外持有方日本的持倉增加183億美元，至1.21兆美元，但仍低於2月水平。第二大海外持有方英國的持倉增加106億美元，至9375億美元。中國位列第三，持倉減少12億美元至6511億美元，為2008年以來最低水平。
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