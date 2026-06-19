謝鋒：美企嫌中美降稅「籃子」太小 300億可翻倍或加零

大陸駐美大使謝鋒周三（17日）出席美中貿易全國委員會年度晚宴表示，中美正商談300億美元的對等降稅安排，指有許多美國企業反映300億美元的額度不夠大，希望納入更多產品，他深表贊同並認為從中美貿易的體量來看，完全可以把豁免清單拉得更長、規模範圍做得更大，300億翻倍或者加個零都不為過。

據中國駐美大使館網站消息，謝鋒致辭指出，中美經貿合作帶來多重利好，包括確立中美關係新定位，為兩國經貿合作提供了穩定預期，並開啟中美交往新進程，以及打造中美對話新平台，為兩國經貿合作增強機制保障。

謝鋒強調關稅戰、貿易戰、科技戰沒有贏家，脫鉤斷鏈、小院高牆此路不通，封別人的門只會堵自己的路；中美作為世界前兩大經濟體，合則兩利、鬥則俱傷；相互尊重、和平共處、合作共贏才是光明大道。他呼籲工商界同舟共濟，要做中美關係新定位的踐行者、交往新進程的推動者、合作新平台的共建者、科創新賽道的領跑者、民心新聯通的架橋者，確保中美關係巨輪沿著建設性戰略穩定的正確航向，駛向合作共贏的彼岸。

謝鋒又指，中美正商談300億美元的對等降稅安排，指有許多美國企業反映300億美元的額度不夠大，希望納入更多產品，他深表贊同並認為從中美貿易的體量來看，完全可以把豁免清單拉得更長、規模範圍做得更大，300億翻倍或者加個零都不為過。他又指出，中國企業的合理關切應該盡快得到解決，強調出口管制、雙向投資限制、反壟斷調查、涉軍企業清單等「黑名單」不應被用作打壓工具。

謝鋒還說，人工智慧等新興技術必須確保要向善普惠有序發展，不能放任自流、野蠻生長，不能「跑馬圈地」、再設「鐵幕」，更不能爆發「AI版星球大戰」。中美作為全球領先的人工智慧大國，完全可以優勢互補、合作共贏，雙方要用好人工智慧政府間對話機制，而工商界作為人工智慧創新的「主力軍」應發揮建設性作用，打通技術、市場、產業壁壘，釋放雙向合作賦能的創新動力，讓人工智慧成為中美合作的新疆域。