大陸商務部等8部門 鼓勵個人消費貸款財政貼息購買AI產品

大陸官方推出新政推動人工智慧（AI）與消費的融合，並提出要用好個人消費貸款財政貼息等政策，支持消費者購買AI相關產品。

據人民財訊報導，大陸商務部等八部門18日發布關於加快「人工智慧+消費」發展的實施意見，圍繞提升「人工智慧+商品消費」、擴大「人工智慧+服務消費」等五方面提出17項舉措。

其中，文件提到要用好個人消費貸款財政貼息政策，支持消費者購買AI相關產品。鼓勵金融機構圍繞消費者購買AI產品的金融需求開發相關金融產品和服務。發揮國家AI產業投資基金作用，助力「人工智慧+消費」發展。

文件還提出，要加大財政等資金支持力度。統籌用好現有資金管道，推動AI技術在消費領域的普及應用，落實好數位和智能產品購新政策，鼓勵地方在消費品以舊換新政策框架內，自主制定實施補貼政策，重點支持「人工智慧+」行動明確的新一代智能終端等消費。

文件還提到，要推動AI在產品和服務兩大消費領域的應用。擴大智慧終端供給，推動消費電子產品從功能型向智能型轉變。布局人形機器人消費新賽道，加速機器人從工業場景向消費場景滲透；還要推進AI在居家、養老、文旅、住宿餐飲、教育五大場景的應用。