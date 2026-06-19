大陸6/20起對澳洲牛肉加徵55%關稅

中國商務部今天表示，由於進口數量達到規定數量的100%，20日將對澳洲輸往中國的牛肉課徵55%的額外關稅。

中國商務部19日發布聲明宣布，牛肉保障措施項下自澳洲進口的牛肉於2026年6月18日已達到商務部公告2025年第87號明確的該國家規定數量的100%。根據商務部公告2025年第87號，在澳洲牛肉進口數量達到規定數量100%的第3日起（即6月20日零點起），自該國進口牛肉將在現行適用關稅稅率基礎上加徵55%關稅。

2025年12月31日，中國商務部正式公布對進口牛肉實施保障措施的裁定。調查機關裁定進口牛肉數量增加，國內產業受到嚴重損害，且兩者間存在因果關係。

中國商務部決定以「國別配額及配額外加徵關稅」形式，自2026年1月1日起對進口牛肉採取為期3年的保障措施，全年配額總量設定為268.8萬噸，其中澳洲年度配額為20.5萬噸。

有分析指出，澳洲方面一直希望能取消這一年度配額，但目前沒有跡象顯示，中國會撤銷這一限制。