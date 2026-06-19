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大陸封殺收購案後 Manus以630億元向Meta購回股份
中國政府此前要求臉書母公司Meta撤銷對中國新創企業Manus的收購案。路透社報導，Manus的早期中國投資者正計劃動用20億美元（約新台幣630億元）向Meta購回股份，價格與Meta去年收購時相同。
臉書（Facebook）母公司Meta去年宣布收購具中國背景的AI新創企業Manus，引發北京對外資投資中國企業和技術出口展開調查。
今年4月，中國外商投資安全審查工作機制辦公室宣布，「依法依規」對外資收購Manus項目做出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。
路透社18日引述美國媒體The Information報導，Manus的早期投資者包括騰訊（Tencent）、HSG、真格基金（ZhenFund）參與此次回購。HSG和真格基金正考慮利用新資金收購Meta持有的Manus股份。
報導表示，Meta去年12月收購了總部位於新加坡的Manus，以加強其代理式人工智慧（Agentic AI）新技術。自中國政府今年4月要求撤銷此宗交易後，Meta內部已與Manus在營運層面上進行拆分，並停止雙方共享數據。
報導表示，Manus正在考慮重組業務架構，變成在中國註冊成立的合資企業，為在香港上市鋪路。
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