京東618檔期成績揭 3C數位、AI智慧品牌同比增100%

今年618期間，京東下單數再創新高，3C數位AI趨勢產品成交額同比增長100%，超1800個家電家居品牌成交額同比增長超100%，京東超市成交額和用戶數均呈雙位數增長，男女裝、戶外裝備、黃金飾品等42個時尚品類成交額同比增速領跑行業，京東健康成交額超千萬的藥品數量則同比翻倍。

美的、海爾、海信、TCL、格力、小米等家電品牌成交額均超10億元人民幣，九牧、喜臨門、箭牌、芝華仕、歐普照明、恒潔等家居品牌成交額破億。

據香港文匯網，智慧數位品牌大疆、影石、創想三維成交額同比增長近100%，樂奇成交額同比增長超6倍，以Apple、聯想、華為、華碩為代表的高端手機與高端輕薄筆記型電腦成交額分別同比增長300%與100%，市場領先優勢進一步擴大。

京東超市上千個品牌成交額同比增長超100%。京東家政日常保潔成交額同比增長超200%，家電清洗成交額同比增長超300%。

線下方面的表現也很亮眼。618期間，包括京東之家、京東電腦數碼專賣店、京東手機數碼專賣店在內的超5800家3C數碼門店訂單量同比增長超100%，客流量同比增長超3倍，其中超3000家門店成交額同比超100%。京東奧萊全國門店整體成交額同比增長110%。

出海方面，6月15日，京東歐洲Joybuy「夏季黑五」正式開啟，首日銷售表現強勁，下單用戶數和訂單量均創新高，超800個品牌成交額環比開業當日翻倍增長。「211限時達」與「送裝一體」服務帶動品質家電與科技產品熱銷，美的分體式便攜空調、蘋果AirPods、TCL mini LED電視、任天堂Switch、科沃斯掃地機器人等產品受到歐洲消費者青睞。

與此同時，京東主站面向36國海外用戶的京東全球售平台，在618期間的下單用戶數和成交額均同比增長翻番。其中，中國的中高端新興品牌受到海外消費者青睞，包含攝影、美妝、運動和手機配件等品類海外銷售實現同比3倍增長。新、馬、越、泰率先落地家電家具、大件商品直郵並享運費福利，相關品類銷售同比增長超6倍。

618期間，京東全球購成交產品數同比增長60%，皇家禮炮、嬰童口腔品牌Jordan、蔻依（Chloe）成交額同比增長超2倍，谷歌（Google）、勞力士（Rolex）、母嬰用品品牌Masata成交額同比增長超4倍。